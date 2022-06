Advokat pegede på muligt lovbrud - kommune gav gyldent håndtryk

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. juni 2022 - 07:45

Et advokatnotat anbefalede, at Kommuneqarfik Sermersooq overvejede politianmeldelse af tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Advokatnotatet er dateret 3. juli. hvilket er to dage før, at daværende borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) underskrev en fratrædelsesaftale med kommunaldirektøren. Aftalen gav Lars Møller-Sørensen lidt over 1,3 millioner kroner med ud af døren.

I advokatnotatet, som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af, afdækkes en sag, som ifølge advokatfirmaet kan være mandatsvig i forbindelse med en aftale, som Lars Møller-Sørensen indgik på vegne af kommunen indgik med firmaet PJ Management.

Sermitsiaq.AG har tidligere beskrevet sagen her, hvor Lars Møller-Sørensen nægter, at der er hold i anklagerne: Afsløring: Millionkontrakt bag politianmeldelse. I forbindelse med denne artikel har Sermitsiaq.AG været i kontakt med Lars Møller-Sørensen. Han ønsker ikke for nuværende at udtale sig om sagen.

- Usædvanlig og ugunstig

Advokatfirmaet skriver i notatet til Kommuneqarfik Sermersooq, at sagen i sig selv kunne medføre bortvisning:

- Aftalen er så usædvanlig og ugunstig for kommunen, at jeg anser, at det er udtryk for grov pligtforsømmelse hos de medarbejdere i kommunen, der har indgået aftalen og eventuelt medvirket til dennes gennemførelse, skriver advokaten og senere står der:

- Jeg vurderer, at pligtforsømmelsen er så grov, at den i sig selv vil kunne medføre bortvisning.

Herefter henviser advokaten til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personale Administrative Vejledning i forhold til bortvisning, og at han mener, at betingelserne er opfyldt, fordi kommunen er blevet pålagt en langvarig forpligtelse af "stor økonomisk værdi uden sikkerhed for nogen reel modydelse."

Professor: Kommune kunne have overvejet bortvisning

Sermitsiaq.AG kan ikke dokumentere, at Kommuneqarfik Sermersooq har kendt til notatet, da aftalen med Lars-Møller Sørensen blev indgået.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, har læst advokatnotatet, og han kalder det utænkeligt, at kommunen ikke har kendt til notatet eller i det mindste, at det var undervejs henset til de alvorlige anklager.

Netop påstandene i notatet er ifølge professoren så grelle, at kommunen kunne have overvejet en bortvisning uden fratrædelsesordning i sagen.

Men ifølge professoren indebærer en bortvisning dog også en betydelig risiko for kommunen:

Risikerede retssag

- Så ville kommunen risikere en retssag, og den kunne i sidste ende risikere både at skulle betale fratrædelse, advokatomkostninger og en mulig erstatning til den nu tidligere kommunaldirektør, siger Per Nikolaj Bukh.

Professoren hæfter sig ved, at Lars Møller-Sørensen ikke har fået 18 måneders løn i aftalen, hvilket han normalt ville have krav på ifølge overenskomsten. Kommunen har altså lavet en aftale med direktøren, hvor man trods alt er sluppet lidt billigere, fordi Lars-Møller Sørensen "kun" fik 12 måneders løn med i godtgørelse fra kommunen."

Lars Møller-Sørensen fratrådte i begyndelsen af juli i 2021. Først flere måneder senere meldte Kommuneqarfik Sermersooq ud, at nogle tidligere medarbejdere var blevet politianmeldt på grund af mistænkelige forhold i kommunens administration.

Igen lidt over en måned senere kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at årsagen til politianmeldelsen, som altså var aftalen med PJ Management. Kommunen har betalt firmaet omkring 2,7 millioner kroner for ydelser, som kommunen mener ikke har fundet sted.

Kommunen har opsagt aftalen med firmaet, som tilgengæld har varslet et erstatningskrav på seks millioner kroner for uretmæssig ophævelse af aftalen.