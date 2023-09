Advarer mod statsdannelse: - Vi vil blive opslugt af en større magt

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. september 2023 - 11:45

I foråret blev et udkast til en forfatning for et selvstændigt Grønland afleveret af Forfatningskommissionen, og selvstændighed er bagtæppet for mange politiske diskussioner.

Free-association som en genvej til statsdannelse er også gennem længere tid blevet debatteret.

Men den internationale situation er for anspændt til, at det er realistisk at danne en selvstændig grønlandsk stat på nuværende tidspunkt, og free association er en blindgyde. I stedet bør mulighederne i Selvstyreloven udnyttes.

Det mener tidligere IA-formand og formand for ICC, Aqqaluk Lynge. I et debatindlæg på mediet Altinget Arktis giver han udtryk for, at et selvstændigt Grønland på nuværende tidspunkt ikke har gode chancer for at blive anerkendt af verdenssamfundet.

- Verdenssituationen er usikker

- Statsdannelse er ikke den vej en befolkning på 56.000 mennesker i et kæmpestort område umiddelbart kan gå. Vi vil blive opslugt af en større magt, hvis vi ikke holder fast i rigsfællesskabets muligheder.



- Det gode ved selvstyreordningen er, at vi er anerkendt som et folk med ret til politisk selvstændighed, siger Aqqaluk Lynge til Sermitsiaq.AG.



Den tidligere toppolitiker var blandt forkæmperne for øget grønlandsk selvstændighed gennem mange år, men i dag maner han til besindighed, uddyber han overfor Sermitsiaq.AG.



- Jeg drømmer som alle andre om, at vi bliver selvstændige, men der er nogle forhold lige nu, der gør, at verdenssituationen er usikker.

Skal ikke engang spørge om lov i Bruxelles

Aqqaluk Lynge henviser til den anspændte sikkerhedssituation, som krigen i Ukraine har skabt og Ruslands oprustning i Arktis. Derudover viser Donald Trumps købstilbud i 2019 også, at amerikanerne fortsat har stærke interesser i Grønland, og Trump kan inden for kort tid vende tilbage til Det Hvide Hus.



I stedet bør mulighederne i Selvstyreloven udnyttes, lyder opfordringen fra Aqqaluk Lynge:



- Hvis vi overtager områderne oplistet i Selvstyreloven, så er der fuldt hus. Der er mange muligheder for mere selvstændighed, og vi er ikke engang medlem af EU. EU-landene skal jo spørge om lov nede i Bruxelles.

- På den måde har vi en politisk selvstændighed, som rummer det hele, hvis man bruger Selvstyreloven fuldt ud.

Den tidligere partiformand mener, at hans gamle parti IA, der nu leder koalitionen, i stedet for selvstændighed bør fokusere på at forbedre borgernes levevilkår ved at mindske uligheden og skabe en mere bæredygtig økonomi:

Rige muligheder for samarbejde

- Der er stor ulighed i Grønland. Der er fattigdom og stor afstand mellem uddannede og ikke uddannede. De spørgsmål skal Inuit Ataqatigiit satse på og så bygge et samfund, der er rede til at stå på egne ben, siger Aqqaluk Lynge.



Desuden ser han store muligheder for Grønland ved at forbedre forholdet til Danmark og gå sammen i eksempelvis kampen mod klimaforandringerne.



- Jeg mener, vi har rige muligheder for et godt samarbejde med Danmark om for eksempel bekæmpelse af klimakrisen.



- Der ligger ingen penge eller knowhow fra Danmark, som ellers er berømt for sit knowhow på området. Hvorfor bruger vi ikke de muligheder? Fordi Danmark og Grønland ikke snakker ordentligt sammen, siger Aqqaluk Lynge.