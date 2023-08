ACT advarer: Vandrere skal passe på de våde vandreruter

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 03. august 2023 - 17:58

- Vi opfordrer alle vandrere til at være ekstra påpasselige på ruten i år. Vi har haft mere end tre gange så meget nedbør i området, og elvene er meget høje.

Sådan indleder Arctic Circle Trail sin advarsel til vandrere, der skulle have interesse i at vandre mellem Kangerlussuaq og Sisimiut år.

Farlig bro

Arctic Circle Trail oplyser, at ruten især er kritisk ved Itinneq floden, der er kraftigere på grund af al den regn, der har skyllet over ruten.

Broen er blevet gjort mere stabil af 12 lokale fangere den 1. august. De lokale har oplyst, at de aldrig har set floden strømme så voldsom før.

- Hver ekstra opmærksom, når I krydser elven. Broen er ordnet, så det burde ikke skabe problemer for vandrere længere. Men hellere at vende om, end at risikere livet, hvis ruten ikke ser stabil ud, oplyser ACT.

Arctic Circle Business, der koordinerer vandreruten har tidligere oplyst, at der ikke er planer om at lukke ruten foreløbig. Flere vandrere har valgt at vende om i forsøget på at komme igennem det mest våde områder.