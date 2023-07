ACB: Ingen risiko for vandrerute lukkes

Kassaaluk Kristensen Søndag, 02. juli 2023 - 15:41

Det er ikke farligt at vandre mellem Kangerlussuaq og Sisimiut i denne periode, selvom der stadig er meget sne og sneafsmeltning i bestemte områder. Snemængden er ikke usædvanlig.

Et rygte om, at det er for farligt at vandre mellem Kangerlussuaq og Sisimiut har gjort, at der nu florerer rygter om, at vandreruten Arctic Circle Trail muligvis kan lukkes.

Det afkræfter direktør i Arctic Circle Business, Jesper Schrøder.

- Jeg tror, rygtet er blevet blæst op, fordi der er en som har vandret mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og har haft travlt med at fortælle om meget sne, der gør det farligt at gå turen, fortæller Jesper Schrøder.

- Det er vi kede af, for vi gør opmærksom på, at større snemængder kan forekomme på denne tid af året, siger han.

Ingen grund til at vende om

En vandrer fortæller sin beretning på Arctic Circle Trails officielle Facebookside, at hun ikke kan genkende advarslerne om de store mængder sne. Ifølge hende har vandløb været meget dybe og nogen områder stadig snedækket. Hun fortæller videre, at hun har mødt i alt fem grupper vandrere, der vender om undervejs, da de er bange for, at ruten kan være farlig.

- Før denne episode havde vi flere der kom igennem. De sagde, at der var vådt, havde sne og koldt samt at det var hårdt. Men ingen udtrykte fare eller umulighed. Vi får stadig meldinger om folk der kommer igennem, og de siger det ikke er svært men at det tager længere tid og er hårdere, oplyser direktør i Arctic Circle Business.

Direktør i ACB oplyser, at virksomheden informerer om mulige hindringer på vandreruten Arctic Circle Trail via deres hjemmeside, og at personer der vil vandre kan benytte hjemmesiden til at forberede sig til turen.

ACB har ikke oplysninger om, hvor mange vandrere der har valgt at vende om i juni. Jesper Schrøder understreger, at vandrere kan klare turen, men at det selvfølgelig kræver påpasselighed i nogle strækninger.