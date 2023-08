ACB vil udvikle Maniitsoqs erhvervsliv

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. august 2023 - 16:30

32-årige Arnaaraq Hansen er ny projekt manager under Arctic Circle Business i Maniitsoq. Hun er netop ved at afslutte sin uddannelse som kandidat i samfundsvidenskab i Ilisimatusarfik og begynder allerede nu som projekt manager i Maniitsoq.

Det oplyser Arctic Circle Business.

Arctic Circle Business er en organisation af iværksættere for iværksættere i Qeqqata Kommunia, der har et hovedkontor i Sisimiut og en afdeling i Maniitsoq.

- Jeg glæder mig meget til at bruge min teoretiske viden i praksis, og være med til at skabe udvikling i Qeqqata og ikke mindst i Maniitsoq. Jeg ser stillingen som en udviklingsmulighed, og glæder mig til at samarbejde med erhvervslivet, siger Arnaaraq Hansen, der er opvokset i Maniitsoq.

Erhverv skal udvikles

Arctic Circle Business arbejder for at udvikle erhvervsmulighederne i Qeqqata Kommunia og har flere underafdelinger som Destination Arctic Circle og Qulleq Fab Lab, der støtter forskellige tiltag og iværksætteri i forskellige brancher i kommunen.

Arnaaraq Hansen vil ifølge ACB primært sidde med projektstyring og udvikling, hvor hun får en vigtig rolle i at skabe erhvervsmuligheder i Maniitsoq og området.

- Herudover vil Arnaaraq få til opgave at styrke samarbejdet med erhvervslivet i Maniitsoq-området, og skal arbejde med at implementere vores vision om at blive den mest erhvervsvenlige region i Arktis, skriver ACB.

Arnaaraq Hansen, der er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse, er ansat ved ACB den 1. august.