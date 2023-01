Arctic Circle Business henter lokal til toppost

Anders Rytoft Søndag, 15. januar 2023 - 08:21

Arctic Circle Business henter ny destination manager.

Det bliver Tupaarnaq Kreutzmann Kleist, der er uddannet serviceøkonom fra Copenhagen Business Academy. Hun har derudover en profession inden for sports management - og så har hun arbejdserfaring med turisme, hvilket ikke er helt uvæsenligt. Tværtimod.

Hendes primære opgave bliver at udvikle turismen i samarbejde med erhvervet og de lokale. Det er ifølge Arctic Circle Business vigtigt, at turismen udvikler sig på en måde, hvor det er de lokale, der får gavn af turismeudviklingen - og ikke omvendt.

- Det er altid dejligt, når de spændende og vigtige stillinger kan gå til lokale. Derfor er jeg glad for, at stillingen igen er blevet besat af en lokal, siger direktør i Arctic Circle Business, Jesper Schrøder.

Turismen skal udvikles og fremmes i Qeqqata

Han påpeger, at Tupaarnaq Kreutzmann Kleist er kendt for sin gode energi og vilje. Det er der brug for, mener han, forud for den nye vækst- og infrastruktur.

Tupaarnaq Kreutzmann Kleist skal konkret være med til at sikre, at regionen bliver klar til de store ændringer ved blandt andet at hjælpe Kangerlussuaq med at blive en slutdestination for turister og udfolde Maniitsoq’s store potentiale.

- Jeg glæder mig meget til jobbet: at samarbejde med iværksættere og allerede eksisterende erhvervs-og turistoperatører om at udvikle og fremme turismen i Qeqqata Kommunia, fortæller Tupaarnaq Kreutzmann Kleist.

Arctic Circle Business meddeler, at Tupaarnaq Kreutzmann Kleist vil få et tæt samarbejde med UNESCO-kontoret i regionen, Visit Greenland, de andre DMO’er og Selvstyret. Som noget af det første vil hun besøge alle operatørerne i regionen og de vigtigste samarbejdspartnere.