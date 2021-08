Aasiaat: Borgere gik forgæves til vaccination

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. august 2021 - 13:55

Ligesom i Nuuk har borgere i Aasiaat nu også oplevet at gå forgæves til vaccinationstilbuddet. Onsdag måtte op mod hundrede mennesker ifølge borgere forlade køen, da sundhedsvæsnet løb tør for vacciner.

LÆS OGSÅ: Stor vrede over vaccinekaos i Nuuk

Konstitueret ledende regionslæge i region Disko, Mark Grønne, fortæller, at problemet opstod, da man udover at invitere folk til andet stik, valgte at indkalde personer til første stik på samme dag.

-Vi havde i første omgang inviteret de omkring 600 borgere, der er vaccineret første gang til deres andet stik. Vi fandt så ud af, at en del af de borgere ikke befinder sig i byen og valgte derfor at inviterer voksne over 18 til første stik også, regionslægen.

Stort fremmøde

Ifølge Mark Grønne drejer det sig om cirka 1000 personer over 18 år i Aasiaat, der ikke har fået første stik.

Orla Joelsen

- Der var overraskkende stort fremmøde af folk, som ikke har fået første stik, hvorfor man endte med at måtte afvise nogle mennesker, da vi ikke havde flere vacciner i byen, siger han.

Hvor mange det drejer sig om kan regionslægen ikke oplyse, da han ikke selv var tilstede ved vaccinationerne. Men en borger oplyser at der var omkring 100 borgere der måtte gå da meddelelsen kom klokken 16:41 om, at der kun var 53 vacciner tilbage

- Da personalet sidst på dagen kiggede ned af køen, var den fortsat meget lang, og der havde de 53 vacciner tilbage. Der talte de så 53 personer og sendte resten hjem, bekræfter Mark Grønne.

Der blev givet 354 vacciner onsdag.

Begynder at vaccinere de unge på onsdag

På onsdag bliver de 12-15-årige inviteret til at få det første stik med Moderna i Aasiaat, og ledende regionslæge Mark Grønne forsikre at resten af befolkningen nok skal få deres vaccination også.

- Dem som ikke fik deres vaccination i går skal nok få muligeden snart, men der er ikke fastsat en dag endnu. Jeg regner med det bliver i begyndelsen af september.

Mark Grønne understreger, at borgerne i Aasiaat har været gode til at passe på hinanden den senere tid efter at der har været smitte i byen.

- Sundhedsvæsnet har været stolte over borgerne i byen, som har respekteret anbefalinger om at holde afstand og god hygiejne, samt restriktioner med masker osv. Det har været med til at dæmme op for mængden af smittede byen, siger han.