Aalborg-vicevært: Det handler kun om larm og ballade

Merete Lindstrøm Torsdag, 09. juli 2020 - 14:18

I en retssag, der har verseret i godt to år, har en ejerforening forgæves forsøgt at smide en grønlandsk lejer ud, fordi de mente, at hun skabte utryghed for de andre beboere.

LÆS OGSÅ: Aalborg: Ejerforening vil have grønlændere ud

Ejeren af hendes bolig, Frank Nygaard, mener det er hetz mod hans 10 grønlandske lejere, og at flere i ejerforeningen er mod, at der bor grønlændere i bygningen, men den påstand afviser vicevært Poul Husum kraftig.

- Det er rigtigt, at det er det, der står i avisen. Men det er overhovedet ikke det, sagen drejer sig om, siger viceværten.

Voldelige kæreste skabte frygt

- V og hendes besøgende har lavet så meget ballade, at det skabte utryghed for de andre beboere, siger Poul Husum.

- V har i en periode for nogle år siden haft problemer med en voldelige kæreste og nogle virkelig ubehagelige gæster. Det er hendes gæster, vi gerne vil undgå, og det er hendes ansvar. Uanset hvor mange gange vi har kontaktet hende, så hjalp det ikke, siger han.

Sermitsiaq.AG har talt med V og kender hendes fulde identitet. Hun siger, at det ikke er hendes venner, der har lavet ballade, og at der ikke er beviser for, at det er, hvilket retten også har slået fast med dommen. Hun mener, det er viceværten, der skaber problemerne, fordi han er racist.

Men igen afviser viceværten, at han har noget som helst imod grønlændere.

Der er kommet mere ro på nu

- Der bor 150 mennesker i huset, og den uro, det skaber, når hun får ballade, det er det, vi forholder os til. V er jo god nok, når hun er ædru. Det handler virkelig ikke om, at hun er grønlænder. Vi har en masse andre grønlændere i bygningen, der er super fine. Ingen problemer overhovedet, siger han.

Viceværten fortæller, at problemerne mere eller mindre er ophørt den senere tid.

- Mens hun har gået på skole, har der ikke været problemer, og den voldelige kæreste er vist faldet lidt til ro, siger han.

Ifølge rettens afgørelse, så har V fået en sidste chance til at blive boende i sin lejlighed på Revlingebakken. Hvis V udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de andre beboere indenfor det næste år, kan ejerforeningen smide hende ud.