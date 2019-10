Aaja: Stop den uansvarlige fiskeripolitik

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 30. oktober 2019 - 14:57

Aaja Chemnitz Larsen (IA) stiller sig ikke tilfreds med, at naalakkersuisoq for fiskeri, Jens Immanuelsen (S) vil begrænse licenser til nye aktører indenfor fiskeri i landet. Hun mener begrænsningen er et skridt i den rigtige retning, men et større skridt bør tages for at fiskeriet i landet, der udgør 93 procent af Grønlands samlede eksport, kan opretholdes.

- Et kollaps af Grønlands fiskeri vil have massive konsenkvenser for landets økonomi og velfærd, skriver hun i sin pressemeddelelse.

Efterlyser ansvarlighed

Folketingsmedlemmet efterlyser politisk ansvarlighed, da det private erhvervsliv er bekymret og taler om et igangværende fiskerikollaps. Dermed henviser politikeren til Grønlandsbankens direktør Martin Kviesgaard, der kalder jollefiskeriet for ikke-bæredygtigt såvel biologisk som økonomisk.

De seneste seks år er jollefiskere med licenser steget med 42 procent.

- Naalakkersuitsuts politik er faktaresistent og uansvarlig. Gang på gang hører vi om fald i mængden af torsk og tilbagegang i vores hellefiskbestande. Alligevel hæver Naalakkersuisut kvoterne, lukker øjnene og håber på det bedste. Man fristes til at spørge; skal der på magisk vis dukke nye store fisk op i de grønlandske farvande – eller hvad er det, man går og håber på? Spørger Aaja Chemnitz Larsen.

Stop overfiskeriet

Aaja Chemnitz Larsen mener, at diskussionen om torske- og hellefiskebestanden taler sit tydelige sprog. Torskefiskeriet er ikke gået godt i Diskobugtens, mens hellefiskekvoter gang på gang biver forhøjet, mens hellefiskene bliver mindre og mindre.

- Vejen til en ansvarlig økonomi er brolagt med fornuftige valg. Da fiskeriet udgør stort set al vores eksport, så bør uddeling af kvoter ske med særlig kritisk blik for, hvordan fiskerierhvervet udvikler sig. Der skal en gang for alle sættes en stopper for det nuværende overfiskeri. Fremtidens fiskeri skal være bæredygtigt og her er en seriøs involvering af både fiskere og biologers viden altafgørende, afslutter Aaja Chemnitz Larsen.