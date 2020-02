Aaja: Jeg oplever at politiet tager seksuel chikane alvorligt

Walter Turnowsky Torsdag, 20. februar 2020 - 07:25

Sexolog Ulrikka Holm står i det seneste nummer af AG frem og kritiserer politiet for ikke at tage anmeldelser om seksuelle krænkelser alvorligt.

Hun fortæller om to tilfælde af krænkelser, hvor hun ikke føler, at hun har fået hjælp af politiet. I det ene tilfælde er der tale om en mand, der tager hende i skridtet. I det andet tilfælde en mand, der gentagne gange ringer hende op mens han onanerer.

- Jeg syntes det er rigtigt fint, at Ulrikka Holm rejser denne debat. Vi skal have diskuteret denne form for stærkt grænseoverskridende adfærd. Vi har nogle negative mønstre i vores samfund, som vi skal have brudt, siger IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Offer for sexkrænker: Politiet tager mig ikke seriøs

Oplever selv krænkelser

Hun fortæller, at hun i sin tid som politiker flere gange selv har oplevet kontakter via messenger, der ligner det som Ulrikka Holm beskriver. I flere tilfælde har der også været video på.

- Jeg vil dog godt nuancere debatten, for personligt har jeg oplevet at politiet har taget sagen alvorligt, hver gang jeg har anmeldt en sådan krænkelse, fortæller hun.

- Så sent som i går blev jeg kontaktet af politiet efter at de havde været ude for at afhøre en mand, der havde kontaktet mig via messenger. De bad mig om yderligere beviser, fordi manden nægtede alt og sagen ellers risikerede at stå påstand mod påstand.

Vil arbejde for flere ressourcer

Netop nu kører politiet en kampagne om, at man skal anmelde seksuelle overgreb på børn. Og det er netop i den forbindelse, at Ulrikka Holm rejser debatten om seksuelle krænkelser af voksne.

- Jeg mener, at det er helt rigtigt, at politiet nu prioriterer sager om overgreb på børn, for det er en af de værste forbrydelser, man kan forestille sige.

- Men hvis politiet har behov for flere ressourcer til også at tage sig af sager om seksuelle krænkelser af voksne, så er jeg parat til at kæmpe for, at de får det.

- I forbindelse med de nuværende justitsforhandlinger har vi netop ønsket mere politi lokalt, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Du kan læse hele interviewet med Ulrikka Holm i det seneste nummer af AG: