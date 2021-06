Aaja Chemnitz Larsen nomineret til dialogpris

Merete Lindstrøm Torsdag, 03. juni 2021 - 13:59

Folkemødet beskrives måske bedst som Roskilde festival for politikere og andre politisk interesserede. Hvert år uddeles Folkemødets dialogpris til en politiker, der i særlig grad har lyttet, været i dialog og ladet sig påvirke af debatten i det forgangne år samt under Folkemødet.

Dialogprisen gives som hæder til en politiker, der forstår samtalens kunst - en der ikke bare taler, men taler med os, skriver Folkemødet på sin hjemmeside om prisen.

Aaja Chemnitz Larsen er den første grønlandske politiker, der er nomineret til prisen, som tidligere er uddelt til blandt andre Uffe Elbæk og Pia Olsen Dyhr.

- Det var en virkelig glædelig overraskelse. Jeg er beæret over at blive anerkendt for den måde, jeg repræsenterer mit land, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG om nomineringen.

Nomineringen begrundes således:

- Aaja Chemnitz Larsen er nomineret for sit arbejde som fortaler for en konstruktiv tillidsvækkende dialog mellem Grønland og Danmark - kulturelt såvel som politisk. For Aaja Chemnitz Larsen er de sociale problemer i Grønland et anliggende for hele Rigsfællesskabet. Derfor har hun længe kæmpet for øget dialog og samarbejde Danmark og Grønland imellem, og hun opnår resultater på grund af sin lyttende tilgang.

Dialog er ekstra vigtig i Rigsfællesskabet

- Nomineringen er en stor bekræftelse på, at mit fokus på åben kommunikation er bemærket og gør en forskel. Politik handler ikke kun om at tale, men også om at lytte og søge løsninger via dialog. Derfor er dialogprisen noget særligt for mig, siger Aaja Chemnitz Larsen.

LÆS OGSÅ: Grønlandsk fremstød på Folkemødet

IA’eren understreger, at dialogen i grønlandsk og dansk politik netop er helt central, særligt i tider hvor interessen for Arktis stiger i takt med risikoen for konflikter.

- Det er vigtigt at holde fast i den konstruktive dialog med fast og klar politik for, hvad vi vil i Grønland. Her mener jeg, vi opnår mest med dialogen og på den måde arbejder for fred og udvikling i vores del af verden.

Overvældende opbakning

Folkemødet løber af stablen fra d. 17.-19. juni, hvor dialogprisen bliver uddelt som den afsluttende begivenhed lørdag aften d. 19 på hovescenen i Allinge, Bornholm.

Man kan stemme på Aaja Chemnitz Larsen HER.

- Nomineringen er en kæmpe ære i sig selv, men jeg håber at folk derude vil sætte sig til tasterne og stemme på mig. Jeg møder allerede en overvældende opbakning, så tak til jer alle sammen. Det kunne være så sejt at vise de andre nominerede og Danmark hvor gode vi, i Grønland, er til at bakke hinanden op.

De andre nominerede til årets dialogpris er Tommy Ahlers, Mona Juul, Stinus Lindgreen og Hans Stavnsager.