Grønlandsk fremstød på Folkemødet

Jesper Hansen Torsdag, 13. juni 2019 - 13:34

Grønland er igen i år repræsenteret, når den politiske festival, Folkemødet, løber af stabelen de kommende dage på Bornholm.

Den grønlandske repræsentation i Danmark har taget initiativ til en samlet grønlandsk deltagelse i Folkemødet, hvor man blandt andet kan møde repræsentanter for de store grønlandske selvstyreselskaber og turistbranchen.

Samarbejde om arrangementet

Samarbejdet bliver udmøntet i en særlig Grønlandsdag på lørdag i Lulus Kulturcafe i Allinge, hvor der både bliver budt på underholdning, kaffemik og en snak om de erhvervsmæssige muligheder i Grønland.

- I år arrangerer Grønlands Repræsentation i samarbejde med fire store grønlandske virksomheder (Tele/Post, Royal Greenland, Royal Arctic Line og Air Greenland), og konsulentfirmaet Friday samt de Grønlandske Huse i Danmark og Visit Greenland, en Grønlandsdag på folkemødet, oplyser specialkonsulent Jens Heinrich fra den grønlandske repræsentation i Danmark.

- Ideen er, at vise et nuanceret billede af forholdene og mulighederne i Grønland med udgangspunkt i det udviklingspotentiale, Grønland besidder. Vi tager en række forskellige emner op til debat, herunder hvordan Grønland kan samarbejde med forskellige parter for at skabe en positiv udvikling.

Kulturelle indslag

- Grønlandsdagen kommer også til at indeholde kulturelle indslag, såsom kaffemik og musik af bandet Suluit og DJ Aviaja, så publikum på Folkemødet får en større viden om, hvad Grønland egentlig er for en størrelse og måske et bud på, hvilken vej vinden blæser for Grønland, siger Jens Heinrich.

Folkemødet foregår under stor mediebevågenhed og samler traditionelt alle i Danmark med interesse for politik, og som ønsker at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Det betyder også, at forhandlingerne om den kommende danske regering er sat på stop i de kommende dage.

Folkemødet 2019 slutter søndag den 16. juni.