Aaja og Aki-Mathilda i retsudvalget og forsvarsudvalget

Walter Turnowsky Onsdag, 31. juli 2019 - 14:33

De to grønlandske folketingsmedlemmer får direkte indflydelse på retspolitikken og forsvarspolitikken i folketinget.

Både Aki-Mathilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) har nemlig fået sæde i både retsudvalget og forsvarsudvalget.

I begge udvalg behandles afgørende sager, der har direkte betydning for Grønland. Som bekendt er både politi, domstole og kriminalforsorgen dansk anliggende, og det er derfor folketinget, der i sidste ende skal træffe beslutningerne.

Betjentenes løbforhold

Begge folketingsmedlemmer har som en af deres mærkesager, at der skal skaffes lige løn for de grønlandske politi- og anstaltsbetjente - og her er arbejdet i retsudvalget vigtigt.

LÆS OGSÅ: Aaja om formandspost: Beskæmmende

Forsvarsområdet er et af de områder, som Grønland ikke kan hjemtage efter selvstyreloven, så her kan de to folketingsmedlemmer arbejde for, at de grønlandske interesser bliver tilgodeset i den førte politik.

Nævn glippede

Til gengæld er der ingen direkte grønlandske repræsentation i det betydningsfulde udenrigspolitiske nævn. Nævnet rådgiver regeringen i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det er også her politikerne har adgang til følsomme og fortrolige oplysninger om sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Både Aki-Mathilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) er dog stedfortrædere i nævnet og kan således blive indkaldt, hvis spørgsmål med relevans for Grønland er på dagsordenen.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda: Naturligt at Siumut sidder på formandsposten

Aaja Chemnitz Larsen (IA) er derudover medlem af udenrigsudvalget.

I grønlandsudvalget er som tidligere omtalt Aki-Mathilda Høegh-Dam (S) formand og Aaja Chemnitz Larsen (IA) næstformand.

Derudover er begge medlem af den arktiske delegation og Aaja Chemnitz Larsen (IA) er derudover stedfortræder i Nordisk Råd.