71-årig for retten efter trafikdrab på grønlandsk værnepligtig

Thomas Munk Veirum Torsdag, 11. juni 2020 - 09:01

En 22-årig mand fra Aasiaat mistede livet, da han 7. oktober sidste år blev påkørt af en flugtbilist ved Flyvestation Karup.

Påkørslen skete i et fodgængerfelt, og bilisten stak af. Politiet fandt en uge senere frem til en 71-årig mand, som blev tiltalt for manddrab.

Manden erkendte sig delvist skyldig, men han forklarede, at han troede, at han havde påkørt et rådyr.

Nægter sig skyldig

I dag torsdag sad manden på anklagebænken i Retten i Viborg, og her holdt han fast i sin forklaring, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

- Jeg var overbevist om, at det ikke var et menneske. Mennesker passer på sig selv i fodgængerovergange. Jeg var overbevist om, at det var et rådyr. Det kunne ikke være et menneske, der gik ud lige foran mig, sagde manden i retten ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

Han nægter sig fortsat skyldig i uagtsomt manddrab.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad udeblev et vigtigt vidne i sagen, og derfor fortsætter retssagen senere med et nyt retsmøde, hvor der også ventes dom i sagen.