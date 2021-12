54 kursister klar til at forebygge selvmord

Kassaaluk Kristensen Fredag, 10. december 2021 - 09:43

Voksne, der til daglig arbejder med børn og unge skal være mere rustet til at se tegn på selvmordstruede og have redskaber til at kunne tage den svære samtale.

54 kursister fra Narsaq og Nanortalik, der til daglig har kontakt med børn og unge i forbindelse med deres arbejde, har netop afsluttet deres kursus i selvmordsforebyggelse.

Fire nye, grønlandske instruktører, der fremover kan holde kurser i selvmordsforebyggelse, er også blevet uddannet undervejs.

Har du brug for hjælp? Hvis du går med tanker om selvmord eller er ked af det og har brug for at snakke med nogen, kan du få hjælp på rådgivninggslinjen Tusaannga Telefon: 80 11 80. Åbningstiderne er: Mandag - torsdag 09:00 – 22:00 Fredag 09:00 – 04:00 Lørdag 16:00 – 04:00 Søndag 16:00 – 22:00 Der er også mulighed for at få rådgivning på SMS. Her er nummeret 1899.

Birthe Rasmussen, sundhedsfaglig konsulent i Paarisa, er netop færdiguddannet som instruktør for selvmordsforebyggelse og er nu klar til at holde egne kurser lokalt.

- Jeg oplever kurset som en succes. Det er utrolig vigtigt at få redskaber og viden, som er baseret på forskning, og som kan komme mange personer ude i samfundet til gode, siger Birthe Rasmussen.

- Mange af vores kursister er i daglig kontakt med børn og unge, og er med til at gøre en forskel hver dag. Kurserne har også haft fokus på mental sundhed og trivsel, hvilket er en vigtig del af arbejdet med vores folkesundhedsprogram, Inuuneritta III, siger hun.

Grønlandske værdier inddraget

Ifølge årsstatistik fra Grønlands Politi, ligger selvmordsraten i Grønland stabilt på omkring 50 selvmord årligt. Sidste år var der tilmed en stigning af henvendelser til politiet, der omhandler selvmordstrusler.

LÆS OGSÅ: MIO opfordrer Naalakkersuisut: Lav en selvmordsstrategi med de unge

Arnârak Patricia Bloch ved Center for Folkesundhed i Grønland har erfaring som instruktør i kurser om selvmordsforebyggelse og har været ansvarlig for at udvikle kurset med inddragelse af grønlandsk forskning og viden.

- Vi arbejder for at fremme en dialogbaseret sundhedsforskning, der tager udgangspunkt i styrker og grundlæggende værdier i den grønlandske kultur, når sundhedsfremmende tiltag og interventioner skal udvikles. Jeg mærker tydeligt, at denne tilgang har en terapeutisk effekt blandt deltagerne, da vi er mange der er berørte af selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord i nære relationer, siger Arnârak Patricia Bloch i en pressemeddelelse.

Forebyggelseschef i Kommune Kujalleq, Helga Nielsen, glæder sig over det vellykkede kursus og roser, at kurset foregik på grønlandsk:

- Vi har behov for at sådanne kurser foregår på grønlandsk i byerne og bygderne, for at kursisterne kan udtrykke dig på deres modersmål. I Kommune Kujalleq har vi sat os et mål om, at borgerne skal have lyst til at leve livet og vi kan nu garantere at disse kurser bliver afholdt fremover, siger Helga Nielsen.