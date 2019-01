5. klassebørn skal lære at kode med mikrocomputere

redaktionen Torsdag, 17. januar 2019 - 15:16

I efteråret vil vil omkring 1700 elever i Grønland og på Færøerne få tilbud om at få en mikrocomputer på størrelse med en tændstikæske, en såkaldt BBC micro:bit.

Her skal folkeskolebørnene lære både at kode og afkode teknologien med hjælp fra undervisningsmaterialer og børneprogrammer om teknologi og kreativitet fra DR Ultra og DR Skole.

Det skriver Uddannelsesstyrelsen i en pressemeddelelse.

Skabe kreativt indhold

- Vi er meget glade for at kunne deltage ultra:bit. Dette projekt giver eleverne og lærerne mulighed for at udforske og arbejde med de kompetencer de har brug for i det 21. århundrede. Der er ingen tvivl om at digitaliseringen er kommet for at blive, også i Grønland. Det er et af Uddannelsesstyrelsens mål, at fremtidens unge skal have kompetencerne til at bruge digital teknologi til at kunne håndtere informationer samt samarbejde om og skabe kreativt indhold, siger styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen i Grønland, Simon Lennert, i pressemeddelelsen.

Grønland og Færøerne deltager i ultra:bit fra efteråret 2019 og modtager som led i projektet BBC micro:bits og får adgang til undervisningsmateriale på DR Skole.

Løse små og store udfordringer

- I første omgang er det 4. klasser på Færøerne og 5. klasser på Grønland (svarende til 4. klassetrin i Danmark), der får mikro-computere, men børn på hele mellemtrinnet vil kunne deltage i ultra:bit over de næste år. Lærere vil desuden få tilbud om kurser, og børnene får mulighed for at se DR Ultras programmer med fokus på teknologi, så de bliver inspireret til at bruge deres mikrocomputere til at løse hverdagens små og store udfordringer, oplyses det.