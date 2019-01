Grønlandsk skal blive digitalt for at overleve

Redaktionen Torsdag, 17. januar 2019 - 10:40

Grønlandsk skal fungere smidigt rent teknologisk, hvis sproget skal blive ved med at klare sig, siger chefkonsulent i Oqaasileriffik, Grønlands Sprogsekretariat, Per Langgård.

Det skriver AG.

Det kræver at der udvikles stavekontroller, leksika, sms-funktioner, maskinoversættelser og andre digitale hjælpemidler, lyder Per Langgårds vurdering.

- Fra UNESCO lyder meldingen, at hvis et sprog ikke kan betjene sig af de teknologiske hjælpemidler, er det dømt til at uddø. For så skifter de unge sprog og begynder i stedet at bruge et majoritetssprog, siger han.

- Er det overhovedet realistisk at transformere et lille sprog som det grønlandske til cyberspace?

- Heldigvis findes der »idioter« som mig, der tror på, at det kan lade sig gøre. Og vi er på rette vej. Den grønlandske sprogteknologi er langt fremme, internationalt set.

