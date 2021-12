36 smittede på to døgn

Merete Lindstrøm Onsdag, 15. december 2021 - 12:09

Der er siden sidste opdatering mandag fundet yderligere 36 smittede. Der er fundet en i Ilulissat, 2 i Aasiaat, 32 i Nuuk og en i Qaqortoq. Kujalleq har været smittefri i en periode frem til i dag.

Dermed er der 275 aktivt smittede i landet. 180 i Sermersooq 1 i Kujalleq, 12 i Avannaa og 56 i Qeqertalik. Qeqqata er i øjeblikket smittefri.

Klokken 13.00 holder formanden for naalakkersuisut, Múte B. Egede, naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten Fencker, og Landslæge Henrik L. Hansen pressemøde om coronasituationen og om tredje vaccination - den såkaldte booster, som rulles ud i landet nu.

Længere ventetider på pcr-test i Danmark ved hjemrejse

Landslægeembedet oplyser i øvrigt på sin hjemmeside at Corona-hotline modtager flere henvendelser end sædvanligt fra borgere, der er rejst til Danmark og som i forbindelse med hjemrejsen skal PCR-testes tidligst 48 timer inden afgang.

- Der kan i øjeblikket være længere svartid end sædvanligt, og man opfordres derfor til at lade sig teste tidligst muligt inden afrejse, således at svaret på testen kan nå at blive modtaget.

En negativ PCR-test, der er maksimalt 48 timer gammel inden afrejse, er et krav ved rejse fra Danmark til Grønland, uanset om man er færdigvaccineret eller ej. Har man ikke en negativ test, vil man blive afvist i Kastrup lufthavn.

LÆS OGSÅ: Boostervaccine gives nu efter 4,5 måneder

Svartiderne på PCR-test i Danmark varierer, og det anbefales at man lader sig teste ved Rigshospitalet, hvis det er muligt i forhold til ens tidsplan, oplyser landslægen.

Det er muligt at få udført en PCR-test i de private testcentrer i og omkring Kastrup Lufthavn, hvor der er kortere svartider. Her skal man dog selv betale for testen.