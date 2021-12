Boostervaccine gives nu efter 4,5 måneder

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. december 2021 - 17:46

Grønland følger Danmarks eksempel og nedsætter intervallet til fire og en halv måned imellem 2. og 3. stik, så borgere kan få boostervaccine mod coronavirus tidligere end hidtil.

Indtil nu er proceduren her i landet, at der skal gå seks en halv måned fra anden vaccine til man kan få boostervaccinen – altså stik nummer tre.

Denne uge starter regionssygehuset i Sisimiut med at give boostervaccine i byens sygehus. Vaccinationerne starter på onsdag, melder regionssygehuset på sin Facebookside.

- Intervallet mellem 2 og 3 stik er netop sat ned til 4½ måned. Omikron forventes at komme til landet snart, hvorfor vi gerne vil begynde boostervaccinationerne hurtigst muligt, lyder det fra Helle Olsen, ledende regionslæge i Sisimiut på Facebooksiden.

Borgere vil blive indkaldt per sms.

Vil følge Danmarks eksempel

Tidligere på dagen har Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker holdt møde med landslæge Henrik L. Hansen for at drøfte mulighederne med at speede processen med at give boostervaccinen.

Smittetallene i Danmark bekymrer, hvor danske myndigheder forventer, at Omikronvarianten bliver den dominerende variant i Danmark denne uge, hvor smittetal forventes at overstige 10.000 tilfælde.

Naalakkersuisut ønsker at påbegynde boostervaccination, før der sker en hurtigere smittespredning i samfundet.