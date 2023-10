32,1 millioner kroner på vej til de ældre og førtidspensionister

Jensine Berthelsen Torsdag, 26. oktober 2023 - 16:48

Inatsisartut har igennem adskillige år kredset om problemet med den gensidige forsørgerpligt, der i Danmark blev taget i brug i 1926, da den skulle beskytte den hjemmegående hustru og børnene mod, at manden brugte sin løn uden for husstanden. Loven blev senere blev taget i brug i Grønland under grønlandsk lovgivning.

Der har siden denne restriktion for modtagelse af offentlig pesion samt førtidspension været mange diskussioner om hvorvidt man i virkeligheden ekskluderer de borgere der har en samlever der stadig er på arbejdsmarkedet.

1.600 pensionister og 1.300 førtidspensionister vil opleve afskaffelsen

Men nu kan landets ældre og førtidspensionister se frem til flere penge mellem hænderne allerede fra årsskiftet, og det er hele 32,1 millioner kroner der skal fordeles mellem de pensionister og førtidspensionister der har en ægtefælle eller samlever der stadig er på arbejdsmarkedet.

Det drejer sig om omkring 1.600 pensionister og 1.300 førtidspensionister der kommer til at mærke at den gensidige forsørgerpligt er blevet afskaffet. De næsten 3.000 personer kan se frem til at de ud over grundbeløbet oveni kan få uafskåret tillæg på 46.307 kroner pension eller førtidspension.

Naalakkersuisut godt tilfredse med afskaffelsen

- Én af Naalakkersuisuts mål i koalitionsaftalen blev nået i dag. Det er vi ganske tilfredse med i Naalakkersuisut. Der er altid plads til forbedringer og vi skal nok tage flere skridt for at skabe yderligere forbedringer, siger Múte B. Egede.

Afskaffelsen af forsørgelsespligten betyder, at beregningen af alders-/førtidspensionen bliver uafhængig af en partners indkomst, hvilket træder i kraft den 1. januar 2024.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender Jess Svane er yderst tilfreds og han siger:

- Jeg er meget glad for, at Inatsisartut har bakket op om mit forslag. Beslutningen er med til at gøre forholdene bedre for pensionisterne. At vi gør forholdene bedre for den gruppe, kan dårligt være mere behørigt, siger Jess Svane.