Millioner på vej til pensionister - men det går for langsomt, siger opposition

Thomas Munk Veirum Fredag, 26. maj 2023 - 07:43

Naalakkersuisut skal til lommerne - men muligvis først i 2025.

Inatsisartut har besluttet, at den såkaldte gensidige forsørgerpligt skal afskaffes i forbindelse med beregningen af alderspensionisters pension. Lovændringen vil sende 8,2 millioner kroner ekstra til alderspensionister.

Naalakkersuisut har selv præsenteret afskaffelsen af forsørgerpligten som et enkelt punkt i en større pensionsreform, men den samlede reform er ikke klar, og Naalakkersuisut tilslutter sig vedtagelsen af det enkelte tiltag.

Kan øge ulighed

Naalakkersuisut har i salen understreget, at afskaffelsen af modregningen af alderspensionen, vil øge uligheden i samfundet, idet afskaffelsen primært vil gavne de højst lønnede familier.

Til gengæld vil afskaffelsen af forsørgerpligten forenkle pensionssystemet og lette administrationen, men der er ikke sat beløb på besparelsen.

Forslaget er blevet fremsat på forårssamlingen af Mariane Paviasen (IA), og Jens Napãtôk´ (N) har stillet et stort set enslydende forslag. Forslagene er behandlet i sammenhæng og har fået bred opbakning i Inatsisartut.

Paviasen håber på hurtigere behandling

Oprindeligt ville et flertal godt have vedtaget lovændringen, således den kunne træde i kraft ved det kommende årsskifte.

Paragraffen som afskaffes Det er følgende paragraf, som skal skrives ud af loven: §5 stk. 2. Alderspensionister der lever i parforhold med en person der ikke er berettiget til pension, modtager pensionstillæg svarende til satsen for en enlig alderspensionist, såfremt pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst på under kr. 200.000. Pensionstillægget nedsættes med 53 pct. af pensionistens og partners indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 83.000

Naalakkersuisut har dog bedt om mere tid til at få ændret loven og har fået frist til forårssamlingen 2024 til at fremsætte selve lovforslaget, som vil fjerne forsørgerpligten.

Forslagsstiller Mariane Paviasen opfordrede Naalakkersuisut til at gøre arbejdet hurtigere:

- Jeg håber, det vil blive fremlagt tidligere. Det vil være rigtig godt, hvis det kan træde i kraft i 2024, lød det fra Paviasen.

Kritik fra Naleraq

Den anden forslagsstiller Jens Napãtôk´ var dybt uenig i, at Naalakkersuisut skal have et år til lave lovændringen og talte for, at der skulle sættes en dato i år, således at pensionister senere kan få pengene med tilbagevirkende kraft - eventuelt senest 1. januar 2024.

- Vi kan ikke være bekendt, hvis det først realiseres i 2025, lød det fra Jens Napãtôk fra talerstolen.

Naleraq-politikeren håber, at tiltaget vil komme med i de kommende finanslovsforhandlinger, så pengene kan findes og gennemførelse fremmes.