Efter 30 minutters møde: Vandvognen kører igen

Merete Lindstrøm Onsdag, 04. januar 2023 - 12:41

Så er der vand på vej til de tomme vandtanke i Kangerlussuaq.

- Tankbilen er ellerede startet op og vi forventer, at alle får vand i løbet af i dag onsdag.

Det fortæller driftschef i Mittarfeqarfiit, Niels Grosen, til Sermitsiaq.AG.

Det sker efter at direktør hos Nukissiorfiit, Cicilie Senderovitz, og direktør for Mittarfeqarfiit, Henrik Estrup, efter omkring en halv times møde med repræsentanter for Departement for Bolig og Infrastruktur og Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø er blevet enige om en løsning.

- Vi stiller mandskab til rådighed og fortsætter med at køre vand til borgerne januar måned ud, så der er mulighed for, at Nukissiorfiit kan finde en mere permanent løsning fremadrettet, siger Niels Grosen.

Ingen forklaring på fadæsen

Før Nukissiorfiit skulle overtage forsyningen i Kangerlussuq fra Mittarfeqarfiit 1. januar, blev borgerne lovet en nem og smidig overgang.

Hvorfor situationen er endt, som den er med manglende vand til omkring 24 virksomheder og boliger i bygden, er endnu ikke klarlagt efter det korte møde.

- De nærmere omstændigheder omkring, hvor misforståelsen er sket, skal drøftet mellem direktionerne i vores to virksomheder den kommende uge, fortæller driftdirektøren.

Han oplyser også at borgerne vil blive faktureret for vandet af Nukissiorfiit.