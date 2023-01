30 kvinder i Grønland klager over opsætning af spiral uden samtykke

Ritzau Søndag, 29. januar 2023 - 15:44

30 kvinder har klaget til Landslægeembedet i Grønland over, at de har fået opsat en svangerskabsforebyggende spiral uden samtykke.

Det skriver det grønlandske medie KNR søndag.

Ifølge KNR har Landslægeembedet siden maj 2022 modtaget 26 klager over spiraloplægninger, der er sket før 1992.

Derudover har fire personer klaget over, at lignende er sket for dem efter 1992.

1992 var det år, hvor Grønland overtog ansvaret for sundhedsområdet fra Danmark.

Opfølgningen kommer, efter at Landslægeembedet i december sidste år opfordrede kvinder til at klage, hvis de inden for de senere år har fået opsat en spiral eller andre svangerskabsforebyggende midler.

I en pressemeddelelse 13. december skrev Landslægeembedet, at sagen bliver taget meget alvorligt.

- Såfremt der er sket behandlinger uden samtykker, er det en alvorlig sag, som kræver opfølgning, var udtalelsen til Sermitsiaq. AG.

I forvejen er danske og grønlandske eksperter ved at undersøge forholdene omkring opsætning af spiraler blandt grønlandske kvinder og piger.

Det er tidligere blevet vurderet, at omkring 4500 piger og kvinder kan have været omfattet af den praksis - mange uden samtykke.

Undersøgelsen dækker perioden fra 1960 til 1991 - og altså ikke årene efter at Grønland hjemtog ansvaret for sundhedsområdet.

Regeringen meddelte i juni sidste år, at en uvildig undersøgelse af spiralsagen var på vej. Og tidligere samme måned aftalte Grønland og Danmark en fælles udredning af forholdet mellem de to lande frem til i dag.

Det var til gengæld nye historier, som foranledigede Landslægeembedets opfordring. For siden i sommer er der kommet historier om spiraloplægning, der angiveligt er sket efter 1992.

Blandt andet har det britiske medie BBC talt med en kvinde, som formentlig i 2004 fik opsat en spiral uden hendes samtykke og kendskab til det. Kvinden opdagede først spiralen flere år senere, da hun forsøgte at blive gravid.

KNR har også talt med en 28-årig kvinde, der i 2019 opdagede, at hun havde en spiral, hun ikke kendte til. Selv mener hun, at hun gik rundt med den i ni år, fordi hun antager, at den må være sat op i forbindelse med en abort i 2010.

Det er aftalt, at de danske og grønlandske eksperter har frem til 1. oktober 2024 til at udarbejde en udredning af sagen.

Udredningen skal blandt andet forsøge at redegøre for beslutningsforløbet, som dengang ledte frem til, at man indførte brug af spiraler.

/ritzau/