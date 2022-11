28-årig dømt for manddrab og usømmelig omgang med lig: Forvaring ubestemt tid

Merete Lindstrøm Onsdag, 23. november 2022 - 16:45

Den 28-årige Tittus Hansen, som er sigtet for den 29. september sidste år at have dræbt og parteret en 24-årig mand, er onsdag blevet idømt den hårdest tænkelige foranstaltning. Han skal i forvaring på ubestemt tid. Det fortæller anklager for Grønlands Politi Marutha Thayapharan til Sermitsiaq.AG.

Hverken forsvar eller anklager har valgt at anke dommen, som derfor er endelig.

- Retten udtaler under domsafsigelsen, at der er tale om et brutalt og barbarisk drab, og det kan vi jo kun være enige i, siger Marutha Thayapharan om dommen, som hun er godt tilfreds med.

Det er blandt andet derfor, retten har valgt at idømme Tittus Hansen forvaring på ubestemt tid.

Forsvarer Finn Meinel gik efter anstaltsanbringelse i ni år, med det argument, at Tittus Hansen handlede i selvforsvar, da han slog sit offer ihjel. Men retten har valgt at imødekomme anklagerens krav. Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Tittus Hansens forsvarer, men det har endnu ikke været muligt.

Onsdag er den anklagedes personlige forhold blevet gennemgået i retten, og her kom det frem, at han har været udsat for massivt omsorgssvigt som barn, og at han er mildt retarderet.

- Han er ikke sindssyg men farlig, lød det i mentalerklæringen, der blev fremlagt i Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat den sidste af tre dage hvor sagen er blevet behandlet.

Erkendte sin skyld til sidst

Dermed slog retten også fast, at den stiltalte ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket. Tirsdag blev en lydfil afspillet i retten, hvor den tiltalte i en telefonsamtale fortæller om den aften, hvor mordet skete, og hvordan han dræbte og parterede sit offer.

Den tiltalte valgte på sagens sidste dag så at ændre mening om skyldsspørgsmålet. I første omgang havde han nægtet sig skyldig i manddrab og usømmelig omgang med lig.

Men onsdag ændrede han det til at erkende begge forhold.

Tittus Hansen blev frikendt for et af to voldsforhold, som han også var tiltelt for samt tiltalen for at føre bil uden kørekort.