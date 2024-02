27-årig mand tilbageholdes mistænkt for drab

Kassaaluk Kristensen Søndag, 18. februar 2024 - 18:42

En mand på 27 år skal mandag den 19. februar fremstilles i et grundlovsforhør for kredsretten, og vil blive sigtet for drab.

Manden er mistænkt i forbindelse med fundet af en afdød, 65-årig kvinde i et udendørsareal i Nanortalik søndag formiddag.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Ud fra omstændighederne omkring den afdøde kvinde har politiet efterforsket dødsfaldet som en formodet drab. Og ud fra efterforskningen er manden nu anholdt og tilbageholdes.

Politiet oplyser, at der er anmodet om lukkede døre i forbindelse med fremstillingen af den 27-årige mand mandag.

-Fremstillingen for kredsretten vil blive med anmodning om lukkede døre, hvorfor Grønlands politi ikke på nuværende tidspunkt kan gå i yderligere detaljer i forhold til sagen, oplyser politiet.

Søger vidner

I forbindelse med sagen vil der tilgå assistance til Grønlands politi fra Danmark i form af personale fra National Kriminalteknisk Center og Retsmedicinsk Institut. Der forestår fortsat en omfattende efterforskning.

Samtidig søger politiet eventuelle vidner, der kan have observeret noget, der kan have interesse i sagen og opklaringen. Personer, der kan have oplysninger bedes kontakte politiet på telefon 701448.

- Lokalrådet i Kujalleq kommune og Grønlands politi arbejder tæt sammen omkring behovet for iværksættelse af tryghedsskabende initiativer i forbindelse med sagen. Hvis man har behov for støtte kan man henvende sig til familiecentret i Nanortalik, lyder det fra politiet.