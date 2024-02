Nanortalik: Politiet efterforsker et mistænkeligt dødsfald

Jensine Berthelsen Søndag, 18. februar 2024 - 12:08

Grønlands Politi har fået en anmeldelse om et dødsfald i Nanortalik. Fundet af en død kvinde er meldt til politiet søndag formiddag klokken 09.53.

Efterforskningsleder hos Grønlands Politi, Lars Bjerregaard fortæller overfor Sermitsiaq.AG at der er tale om mistænkelig dødsfald:

- Vi er igang med at efterforske sagen som et mistænkelig dødsfald, og vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen og derfor kan vi endnu ikke komme med yderligere oplysninger, andet end at bekræfte at der pågår en efterforskning lige nu, siger Lars Bjerregaard til Sermitsiaq.AG.

Opdateres når yderligere informationer frigives af politiet.