130 millioner kroner savner husly

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. november 2019 - 11:05

Vækstfonden og Greenland Venture har i årets løb investeret cirka 70 millioner kroner i to mineprojekter og senest flytte- og lagervirksomheden Usisaat i Nuuk.

Tidligere direktør i Vækstfonden, Christian Motzfeldt, hvis job er overtaget af Rolf Kjærgaard, vurderer sammen med Karsten Høy fra Greenland Venture, at det ikke vil være usandsynligt, at man kan hjælpe det samme antal virksomheder med vækstmillioner i det kommende år.

Ny måde at støtte erhvervslivet

Tilbage i september 2018 kom statsminister Lars Løkke Rasmussen med 200 millioner kroner til erhvervsfremme i Grønland i forbindelse med statens aftale om at indtræde i Kalaallit Airports International og lufthavnsbyggerierne.

- Disse penge giver mulighed for, at vi nu kan understøtte erhvervsudviklingen på en helt ny måde. Tidligere kunne vi kun kautionere. Nu kan vi yde direkte lån, og som i eksemplet med Usisaat indtræde i ejerkredsen og sikre, at virksomheden får indfriet sine vækstmål, siger Karsten Høy.

130 mio. kr. resterer

Der resterer 130 millioner kroner, som mangler at blive placeret i grønlandske virksomheder, og der er ingen tvivl om, at det er rygtedes i grønlandsk erhvervsliv, at finansieringsmulighederne er blevet udvidet.

- Vi er ikke dem, der skubber bankerne væk. Vi er imidlertid med til at bygge bro mellem virksomhederne og bankerne, fastslår Karsten Høy og henviser til eksemplet med flytte- og lagervirksomheden Usisaat.

Med 20 millioner vækstmillioner indskudt har virksomheden langt lettere ved at få finansieret de resterende 80 millioner kroner, der skal til for at indfri de ambitiøse planer om at få bygget et kombineret domicil og lagerhal på havnen i Nuuk.

Den gode familie-case

- Usisaat er en god case på, hvad vi også kan investere i og bidrage med erhvervsfremmemidler. Virksomhedens egenskaber har været knyttet op på stærke familieværdier, og det har vi set som en klar styrke, siger Karsten Høy.

Rolf Kjærgaard peger også på vigtigheden af, at virksomheden har bevist sit samfundsansvar over for de mange medarbejdere og resten af samfundet.