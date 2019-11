Usisaat: Livsværk er polstret til ny vækst

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. november 2019 - 10:51

Ægteparret Hans Gerstrøm og Akisooq Poulsens livsværk – den landsdækkende virksomhed Usisaat – har overladt driften af virksomheden til deres to børn Arnannguaq Gerstrøm og Minik Gerstrøm, der får titel af henholdsvis administrerende direktør og vicedirektør.

En rejse, der har varet i mere end fire år, er dermed afsluttet, efter spekulationer om, hvordan firmaet fremover skulle drives, når alderen med hastige skridt nærmer sig de 70 år, fortæller Hans Gerstrøm til Sermitsiaq.AG.

Statsminister-hjælp

Det første møde om et generationsskifte blev indledt under Future Greenland konferencen tilbage i maj 2015, og siden dukkede en statsministrer pludselig op i Nuuk med en stor pose penge.

Familien Gerstrøm ses her sammen med repræsentanter fra Vækstfonden og Greenland Venture Leiff Josefsen

- Jeg vil sende en stor tak til statsminister Lars Lykke Rasmussen, lyder det med et stort smil fra Hans Gerstrøm og henviser til de 200 millioner kroner, som den danske stat i forbindelse med statens engagement i lufthavnene leverede til erhvervsfremmende formål i Grønland.

Ejerandel på 21 procent

Vækstfonden og Greenland Venture har sammenlagt skudt 20 millioner kroner ind i virksomheden mod en ejerandel på 21 procent og en plads i bestyrelsen.

Med de 20 millioner kroner i kassen har Usisaat fået mulighed for at finde finansiering på i alt 100 millioner kroner, der skal indfri familiens store ambitioner om at udvide virksomheden, hvor et nyt domicil på havnen i Nuuk bliver det helt store omdrejningspunkt.

Byggeriet af en 5200 etage-kvadratmeter stor bygning på havnen bliver helt central, fortæller Arnannguaq Gerstrøm, der under et pressemøde sad for bordenden samen med sin bror Minik og dermed demonstrerede, hvem der var ordførende i virksomheden. Faderen Hans måtte sidde på sidelinjen og bidrog med kommentarer, der fik de fremmødte til at bryde ud i latter.

Overgår RAL

- Ja, lagerbygningen bliver så stor, at den har i alt 16 porte, hvor 5 af dem er udstyret med tilkørselsramper. Royal Arctic Line har kun 2 af disse)​​​​​​, påpegede han med et stort smil og slet skjult stolthed over at kunne overmatche den selvstyreejede rederimastodont.

Virksomheden har igennem årene spredt sig over en række services. Flytteforretning, shipping, autoservice og lagerhotel er blot nogle af de aktiviteter, der skaber omsætning og beskæftiger knap 100 medarbejdere.

På dette areal er man i gang med at bygge 5.200 etage-kvadratmester stort lagerhal og domicil. Leiff Josefsen

- Vor plan er at udvikle vor lagerkapacitet til at service andre virksomheder. Ja, planen er, at vi vil tilbyde andre at opbevare deres varer, men også tilbyde styringen og det logistiske. Desuden får andre mulighed for at leje sig ind i egne lagerfaciliteter med adgang 24 timer i døgnet, oplyser Arnannguaq Gerstrøm, der ser frem til, at Usisaat kan få samlet sine aktiviteter, der i dag ligger spredt rundt på seks forskellige adresser i byen.

Fokus på entreprenørbranchen

Broderen Minik Gerstrøm har især fokus på at udvikle autoservicedelen yderligere, så virksomheden er i stand til at levere og byde ind på opgaver, hvor entreprenørfirmaer måtte have brug for lastbiler og andet grej på fire hjul, der er uundværlige i forbindelse med store byggerier.

- Det har været en lang og hård rejse at nå hertil. Den har været spændende og meget lærerig, oplyser den administrerende direktør, der nu skal vænne sig til, at de store beslutninger ikke længere tages over køkkenbordet i forældrenes hjem, men i et professionelt bestyrelseslokale.

- Jeg og min hustru kan kun være glade for, at vi har to børn, der har evnerne og interessen for at videreføre virksomheden. Det er vi taknemmelige for, fortæller Hans Gerstrøm, der ser frem til samarbejdet med sine nye bestyrelseskollegaer.

Ny bestyrelse

Bestyrelsen består nu af:

Hans Gerstrøm, COB, Bestyrelsesformand

Mogens Andersen, Greenland Venture / Vækstfonden

Minik Gerstrøm, VP, Vicedirektør

Hardy Petersen (tidligere koncern direktør og bestyrelsesmedlem for LEMAN A/S)

Søren Moll (Autoforhandler i Danmark)

Såvel Hans som konen Akisooq vil i det daglige fortsat arbejde i virksomheden.