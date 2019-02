100 år: Anthon får Nersornaat i sølv

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 21. februar 2019 - 14:02

Obs. Artiklen er blevet ændret kl. 14:30, da vi i første omgang skrev, at Anthon Geisler fik en Nersornaat i guld. Det er en beklagelig fejl, og vi har nu rettet fejlen, da Anthon Geisler fik en medalje, Nersornaat i sølv, af Formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt.

Anthon Geisler har fået en fornem fødselsdagsgave af Formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt (S). Han modtog nemlig en Nersornaat i sølv, som Formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt (S) tildelte ham.

Det skete under en kaffemik, som Avannaata Kommunia holder for ham i dag torsdag.

LÆS OGSÅ: 100 år: Nu er Anthon endelig pensionsklar

Anthon Geisler er med sine 100 år den ældste erhvervsdrivende i Grønland. Han har i omkring 60 år været selvstændig erhvervsdrivende.

Livsmod og arbejdsglæde

Den 100-årige erhvervsdrivende har i sit lange liv arbejdet som tjener, bager, kok og har i en årrække været kioskejer, hvor han sjældent holdt fri.

Naalakkersuisoq for Sundhed og Sociale Anliggender, Martha Abelsen (S) lykønskede fødselaren i en pressemeddelelse.

- I dag kan du fejre at du holdt fast i din strategi med at holde dig i gang og bevare din livsglæde. På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne takke dig for at du har været et forbillede i vores samfund og det er således med stor glæde at vi ønsker dig og din familie et stort tillykke med fødselsdagen og med ønsker om et fortsat godt helbred, skriver Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse.

Fornem medalje

I Inatsisartuts hjemmeside oplyses det, medaljen kan tildeles danske og udenlandske statsborgere, der i en længere periode og i væsentlig grad har ydet en fortjenstfuld indsats for Grønland, herunder grønlandsk sprog, kultur og anseelse.

Medaljen i sølv, som Anthon Geisler i dagens anledning modtog, kan tildeles højst op til fem gange per år.