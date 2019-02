100 år: Nu er Anthon endelig pensionsklar

Redaktionen Onsdag, 20. februar 2019 - 13:30

I morgen cementerer Anthon Geisler fra Ilulissat sin position, som kongerigets ældste erhvervsdrivende - han fylder nemlig 100 år.

Det skriver AG.

Men på trods af den flotte alder passer han stadig dagligt sin kiosk.

Anthon Geisler har dog bevilliget sig selv en fridag på selve fødselsdagen. Men fredag agter han at møde ind igen, selvom han nu har planer om at gå på pension - på et tidspunkt.

- Jeg har længe tænkt på at gå på pension, når jeg runder 100 år. Og det vil jeg gøre, men jeg har endnu ikke besluttet den endelige dato. Jeg ved, at jeg kommer til at savne at gå på arbejde. Men vi holder ikke evigt. Jeg har det heldigvis godt, selvom den ene arm gør lidt ondt, efter at jeg faldt forleden, siger Anthon Geisler til AG.

