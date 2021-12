1 million tandbøjlekroner samlede støv i 2020

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 01. december 2021 - 08:51

Et kasseeftersyn på forbruget af de bevilgede midler i 2020 viser, at der blev brugt i alt 1.231.000 kroner på ortodonti-kontoen i 2020. Ortodonti-kontoen bruges blandt andet til tilbud om tandregulering med tandbøjler til børn i de offentlige tandklinikker.

Da der er blevet bevilget i alt 2.310.000 kroner til kontoen om tandregulering, betyder det, at 1.079.000 kroner stod ubrugte i 2020.

- Årsagen til mindreforbruget er, at man i 2019 indstillede tilbuddet om tandbøjlebehandlinger, oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

- I 2020 er der brugt midler til at afvikle den gamle venteliste samt til at færdigbehandle de børn, som allerede var i gang med et behandlingsforløb, forklarer hun.

Nuuk-børn får tilbud

Som bekendt blev tilbuddet af tandregulering af børns tænder genindført i Nuuk 1. januar 2021. Altså efter over et års pause. Her blev der lavet visitationskriterier, som skal opfyldes, før et barn kunne henvises til en specialtandlæge, der behandler børn med tandbøjler.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker (N), har i et tidligere paragraf 37-svar til Anna Wangenheim (D) forklaret, at der på nuværende tidspunkt er 25 børn i Nuuk, der er i behandling med tandbøjler. Forventningen er, at omkring 40 børn vil blive tilbudt tandregulering med tandbøjler i skoleåret 2021/2022.

Ingen beslutning om landsdækkende tilbud

Sermitsiaq.AG har talt med en familie i Sisimiut, der ønsker, at Naalakkersuisut opretter et rejsehold af specialtandlæger, der skal betjene børn i andre byer, så tilbuddet kan gælde for alle børn i landet.

Men Kirsten L. Fencker forklarer, at Naalakkersuisut ikke har taget stilling til spørgsmålet.

- Naalakkersuisut har ikke behandlet spørgsmålet om etablering af et landsdækkende tilbud om behandling med tandbøjler, lyder det fra Kirsten L. Fencker i et skriftligt svar.

Departementet for sundhed har tidligere estimeret at et landsdækkende tilbud på tandregulering med tandbøjler vil koste mellem 15-20 millioner kroner årligt. Forebyggende tandregulering, hvor man trækker sunde tænder ud, er vurderet til at koste omkring 2-3 millioner kroner.