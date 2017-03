WWF: Få nu stoppet forårsfangsten på lomvier

Om en god måneds tid, den 15. april, sætter jagten ind på lomvier i Upernavik- og Uummannaq-forvaltningsområderne – områder, der indtil nu har været helt lukket for forårsfangst.

Verdensnaturfonden WWF er helt uforstående over, at Naalakkersuisut vælger at blæse anbefalingen fra Grønlands Naturinstitut, der igen og igen har råbt vagt i gevær og påpeget, hvor kritisk en tilstand lomvierne befinder sig i, og hvor skadelig forårsfangst er for bestandsudviklingen.

Opfordrer ændring

- Det er fuldstændig absurd, at man indfører forårsjagt i nye områder, med mindre man ønsker, at vores børnebørn ikke skal have fornøjelsen af at se de flotte fuglefjelde og nyde smagen af lomvie, påpeger biolog og projektkoordinator Kaare Winther Hansen fra WWF Verdensnaturfondens afdeling i Nuuk, i en pressemeddelelse.

Han opfordrer på det kraftigste Naalakkersuisut til at ændre deres beslutning om forårsfangst i Upernavik- og Uummannaq-områderne.

- Det kan heldigvis nås endnu, siger han.

Forårsfangst er særlig skadelig

Ifølge WWF er Qaanaaq det eneste område, hvor der findes stabile lomvie-kolonier, og hvor man kan forsvare at drive forårsjagt på lomvier. I resten af landet er kolonierne enten udryddelsestruede eller i kritisk tilbagegang.

Siden 1990 er de sydlige kolonier i Upernavik-området reduceret med 74 procent, de nordlige kolonier med 46 procent, mens to kolonier syd for Upernavik helt er forsvundet siden 2003, og de to resterende kolonier er nu så små, at de også er i fare for at uddø, oplyser naturinstituttet.

Forårsfangst er særlig skadelig, siger Kaare Winther Hansen.

- Truede grønlandske ynglebestand bliver ramt, inden fuglene har fået mulighed for at yngle. Og det kan en begrænsning af vinterjagten ikke opveje, da hovedparten af de fugle, der fanges om vinteren kommer fra udlandet. At indføre forårsfangst kan nemt resultere i et kollaps af bestanden, der yngler i Grønland. Det er i alles interesse, at politikerne kommer til fornuft i denne sag, lyder det fra Kaare Winther Hansen.

