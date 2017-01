KNAPK glad for slippe for fredning af lomvie

Naalakkersuisuts medlem for fiskeri og fangst Hans Enoksen stoppede fangsten af lomvier fra 1. januar, selv om den gamle bekendtgørelse tillader jagt indtil 28. februar.

KNAPK protesterede, og Hans Enoksen måtte lave en overgangsbestemmelse, som tillader jagt i hele Grønland frem til slutnin­ gen af februar, hvorefter den nye fuglebe­kendtgørelse træder i kraft.

- Biologernes rådgivning var en total­fredning i 10 år, og set i det lys kan vi godt acceptere Naalakkersuisuts fuglebekendtgø­relse, selv om den indeholder voldsomme stramninger i både jagtperioder og dagskvo­ter, siger KNAPKs formand Henrik Sand­green til Sermitsiaq.

Verdensnaturfonden WWF mener ikke at bekendtgørelsen er optimal.

- Vi havde håbet, at Naalakkersuisut ville totalfrede lomvien midlertidigt, og at bekendtgørelsen havde været gældende allerede i denne jagtsæson, men vi er glade for, at Naalakkersuisut trods alt har lyttet til biologerne og taget skridt i den rigtige ret­ ning, siger Kaare Winther Hansen fra WWF i Grønland.

Sermitsiaq har mere om lomvien: