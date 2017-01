Vittus skulle have besøgt Taiwan

1. november klokken 9.00 skulle naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel, energi og udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (S) have budt velkommen til gæsterne ved Greenland Day i Taiwans hovedstad Taipei.

Det fremgår af et program for begivenheden, som Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af.

Vittus Qujaukitsoq (S) endte dog aldrig med at besøge Taiwan.

Kina vil ikke acceptere officielle kontakter

Som Sermitsiaq.AG fortalte tidligere, så blev en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium på en pressekonference fredag spurgt, hvorvidt det var Kina, der stod bag aflysningen.

Talsmanden svarede ikke direkte, men fastslog, at Kina ikke accepterer officielle kontakter til Taiwan af lande, som Kina har diplomatiske kontakter med.

Departement afviser kinesisk pres

I departementet for erhverv, arbejdsmarked, handel og energi afviser man, at Grønland skulle have ligget under for kinesisk pres.

I en mail forklarer man, at det slet ikke var meningen, at Vittus Qujaukitsoq skulle møde officielle taiwanesiske repræsentanter.

- Der har aldrig været planer om officielle møder med taiwanesiske repræsentanter. Beslutninger om rejsens destinationer og ministerens tilstedeværelse er truffet af de relevante grønlandske myndigheder. I lyset af fraværet af officielle kontakter med Taiwan blev ministerens deltagelse ikke prioriteret på denne del af handelsfremstødet, står der blandt andet i svaret til Sermitsiaq.AG.

