Kina advarer mod officiel kontakt til Taiwan

Taiwan hører til de spørgsmål, hvor der skal trædes yderst varsomt i Kina.

Det viser en reaktion på et pressemøde i det kinesiske udenrigsministerium tidligere i dag.

Her bliver der fra en af journalisterne spurgt til det besøg i Kina, som naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel, energi og udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (S) gennemførte i november sidste år.

Officielle kontakter er lukket land

Spørgsmålet til talsmand Geng Shuang fra udenrigsministerier lød:

- Står Kina bag aflysningen af den grønlandske handelsministers besøg i Taiwan sidste november?

Geng Shuang svarer ikke direkte på spørgsmålet, men advarer imod, at man fra grønlandsk side tager officiel kontakt til Taiwan.

- Vi står fast på, at der ikke må være officielle kontakter eller samspil mellem Taiwan og lande, som vi har diplomatiske forbindelser til. Den kinesisk side værdsætter Danmarks overholdelse af et-Kina-princippet. Som Danmarks selvstyrende område bør Grønland følge den samme udenrigspolitik, som Danmark fører, siger Geng Shuang ifølge det officielle referat fra pressemødet.

Ingen planer om at Vittus skulle besøge Taiwan

Det et-Kina-princip, som talsmanden referer til bunder i, at Kina fastholder, at der kun er et legitimt Kina, der omfatter både Taiwan og Folkerepublikken Kina.

Departementet for erhverv, arbejdsmarked, handel og energi fastslår imidlertid, at der ikke er tale om, at Vittus Qujaukitsoq (S) skulle have aflyst et besøg i Taiwan. Der var nemlig ingen planer om at gennemføre et sådant besøg, hedder det i et skriftligt svar fra departementet.

- Der har aldrig været planer om officielle møder med taiwanesiske repræsentanter, hedder det i svaret som er formuleret efter konsultation med Vittus Qujaukitsoq (S).

Rejseplaner besluttet i Grønland

Samtidig afviser departementet, at planerne er lagt udenom Taiwan på grund af pres fra Kina.

- Beslutninger om rejsens destinationer og ministerens tilstedeværelse er truffet af de relevante grønlandske myndigheder, hedder det videre.

Departementet fastslår dog, at man ikke har intentioner om at udfordre Kina på dette følsomme spørgsmål.

- Grønland har, som i de tidligere år, samarbejdet med den danske ambassade i Beijing om den praktiske tilrettelæggelse af besøg, og er bekendt med den kinesiske et-Kina-politik, hedder det.

Erhvervsdelegation i Taiwan

Naalakkersuisoq for erhverv og handel gennemførte i november sidste år t større handelsfremstød i Kina. Dette har været en fast årlig begivenhed de sidste seks år, hvor Grønland målrettet har markedsført sig overfor den asiatiske stormagt.

Vittus Qujaukitsoq (S) blev under sit besøg i Kina ledsaget af en større delegation embedsmænd og erhvervsfolk.

I samme periode besøgte en delegation uden Vittus Qujaukitsoq Taiwan.

- Ligeledes blev der i samme periode gennemført et erhvervsmøde i Taiwan vedrørende turisme og fødevarer m.m. Dette fremstød blev ligeledes gennemført af en række virksomheder og embedsmænd, forklarer departementet, der samtidig fastslår, at en del af besøgene i Kina på samme måde blev gennemført af erhvervsledere og embedsmænd uden naalakkersuisoq.

- For hele besøget var det således en prioritering, hvilke aktiviteter ministeren skulle deltage i – og hvilke aktiviteter, der blev varetaget af embedsmænd og virksomheder, hedder det.

Stor eksport til Taiwan

Når det trods den kinesisk skepsis overhovedet er interessant at besøg Taiwan, så skyldes det, at Grønland har en ganske omfattende eksport af fiskeriprodukter til landet.

Ifølge Taiwans kontor for udenrigshandel havde eksporten fra Grønland en værdi på over 22 millioner US$, hvilket svarer til en fjerdedel af eksporten til Kina, som FN opgør til 90 millioner US$.

Og det vurderes, at der er et betydeligt potentiale for vækst. Taiwan har nemlig i februar sidste år sænket toldsatserne for fiskeriprodukter fra Grønland.

For hellefiskens vedkommende betyder det, at tolden nu er på 25 procent mod tidligere 50 procent, hvilket åbenlyst gør fisken billigere for de taiwanesiske virksomheder og forbrugere.

Den sænkning af toldsatserne er sket på foranledning af en henvendelse fra udenrigsdirektoratet.

Ministerbesøg utænkeligt

Der er således kontakter til de taiwanesiske myndigheder, men et besøg fra Vittus Qujaukitsoqs side har altså på intet tidspunkt været planlagt.

I den officielle udgave lyder begrundelsen således:

- I lyset af fraværet af officielle kontakter med Taiwan, blev ministerens deltagelse ikke prioriteret på denne del af handelsfremstødet, hedder det i svaret fra departementet til Sermitsiaq.AG.

Og som talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium i dag gjorde det krystalklart, så er et ministerbesøg i Taiwan utænkeligt, hvis Grønland fortsat vil være på talefod med Kina.

Præcisering: Det fremgår af artiklen, at der ingen planer var om at Vittus Qujaukitsoq skulle besøge Taiwan. Dette bliver ikke entydigt afvist af departementet, som blot afviser, at der skulle have været planer om officielle møder med taiwanesiske repræsentanter. wt