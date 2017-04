Videnskabsmarch gennemført i Kangerlussuaq

En gruppe bestående af flere forskere marcherede i går i Kangerlussuaq for at demonstrere mod blandt andet politikernes brug af alternative fakta, når der skal træffes beslutninger.

March for Science er en verdensomspændende begivenhed, der i går trak tusindvis af mennesker på gaderne.

Ideen til marchen stammer fra USA, hvor forskerne især er bekymret over, at der bliver brugt alternative fakta, når der laves aftaler, som har indflydelse på blandt andet klimaforhold.

Mange forskere har offentliggjort fotos fra begivenheden. Se her for eksempel Tasha Snow, der har lagt et vidvinkel-foto fra Kangerlussuaq på facebook.