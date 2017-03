Varmen vil give flere blåmuslinger

I dag forsvarer forsker Jakob Thyrring fra Arctic Research Centre på Aarhus Universitet sit ph.d-projekt om blåmuslinger i Grønland.

Projektet bygger på flere års studier af blåmuslinger langs kysterne og en af konklusionerne er, at der er udsigt til flere muslinger, hvis den globale opvarmning får havtemperaturen til at hæve.

- Resultaterne viser tydeligt, at minusgrader og tidevandets cyklus har central betydning for blåmuslingens udbredelse, og at det forventes, at blåmuslinger vil sprede sig yderligere i Arktis i en varmere fremtid, oplyser Jakob Thyrring til Sermitsiaq.AG.

Læs også: Modig iværksætter vil producere økologisk tang

Mere end én art

Forskeren har tilbragt mange timer i såvel laboratoriet og langs kysterne ved eksempelvis Upernavik. Hans studier har blandt andet afsløret, at der findes flere typer af blåmuslinger end antaget.

- Der findes flere arter af blåmuslinger på jordens nordlige halvkugle, men i Arktis har forskere i århundreder antaget, at der kun fandtes én art. Dog viser vores studie at der ikke lever én, men tre blåmuslingearter i Arktis. I Grønland f.eks. dominerer blåmuslingen M. edulis i Sydvestgrønland, mens dens søsterart M. trossulus er mest udbredt i Nordgrønland, kan Jakob Thyrring konkludere.

Læs også: Bag om blåmuslingen

Han fremlægger i dag resultatet af sin forskning i Grønland for et udvalg af professorer fra USA, England og Danmark.