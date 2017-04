Ukendt antal udsatte i Danmark

Den hidtidige strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark udløb i 2016, og selvom en ny er på vej, ved ingen reelt hvor mange der har brug for hjælp.

Aaja Chemnitz Larsen, folketingsmedlem fra Inuit Ataqatigiit, har derfor efterlyst en ny undersøgelse hos børne- og socialminister Mai Mercado. Det fremgår af en pressemeddelelse fra IA Folketingimi

Læs: 46 mio til udsatte grønlændere

- Vi er nødt til at kende målgruppen og derfor opfordrede jeg ministeren til at sikre, at der kommer nye tal på hvor mange udsatte grønlændere, der er i Danmark. Tidligere tal er for flere år siden og de er usikre. Når bl.a. de grønlandske huse melder, at der er et stigende antal socialt udsatte grønlændere i Danmark, er det vigtigt, vi ved dette med sikkerhed, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Mellem 6 og 20 % er udsatte

I 2012 vurderede Socialstyrelsen, at 6-20 % af grønlændere i Danmark var socialt udsatte, ligesom en række efterfølgende undersøgelser har vist, at grønlændere er overrepræsenterede i de sociale statistikker.

Læs: DF’er: Vi har flygtninge i Rigsfællesskabet

Der blev i efteråret 2016 afsat 36,4 mio. kr. til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Dertil er der afsat 10 mio. kr. til et samarbejde mellem regeringerne i Grønland og i Danmark om vidensudveksling på området.