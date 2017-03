DF’er: Vi har flygtninge i Rigsfællesskabet

Henrik Brodersen fra Dansk Folkeparti er fuldt ud bevidst om, at han kan støde nogen med ”flygtninge”-udtrykket, men der er ”behov for at ruske træet”, siger han til Sermitsiaq.AG. Anledningen var en artikelserie i avisen AG, der beskrev problemet med socialt udsatte der søgte til Danmark.

Kæmpeproblem

- Vi har et kæmpeproblem, når socialt svage grønlændere tager til Danmark for at søge lykken. Det sker i håb om, at de får det bedre, men vi ser som oftest det modsatte, siger Henrik Brodersen.

DF’eren, der sidder i Folketingets grønlandsudvalg, mener, at det er et kæmpeproblem, at grønlændere med sociale udfordringer søger lykken i Danmark.

- Det er et bevis på, at der er store sociale udfordringer i Grønland, når udsatte vil forlade kendte rammer for at tage til Danmark. Vore topfolk i Grønland og Danmark bør sætte sig sammen og få løst dette problem, siger Henrik Brodersen.

Vil ikke støde nogen

- Når jeg beskriver disse grønlændere som ”flygtninge i Rigsfællesskabet” var det helt bevidst. Ikke for at støde nogen, men for at få sat fokus på problemet, som jeg tror skal løses i fællesskab Grønland og Danmark imellem, siger Henrik Brodersen.

Det var børne- og socialminister Mai Mercado som Henrik Brodersen rettede spørgsmål til under spørgetiden.

Minister udelukker ikke dialog

Ministeren forklarede, at Grønland har overtaget det socialpolitiske område og dermed har ansvaret for socialområdet i Grønland.

- Men det udelukker ikke en dialog på området. Den dialog har vi også. Vi er i løbende dialog om, hvordan vi kan understøtte en større faglig sparring og bistand, oplyste Mai Mercardo til Henrik Brodersen.

- Er der en dialog om de socialt udsatte grønlændere?, gentog DF’eren sit spørgmål.

- Kommunerne spiller en stor rolle for at grønlændere bliver inkluderet. Men det er en svær opgave. Svært at fastholde kontakten, forklarede ministeren, der henviste til at der var afsat penge i den såkaldte satspulje 17 til grønlandske huse og socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Man kan rejse frit i Rigsfællesskabet

- Man kan rejse og flytte frit i Rigsfællesskaber. Vi forsøger at hjælpe de socialt udsatte grønlændere, men forsøger også at understøtte i Grønland med faglig sparring og juridisk bistand på de udfordringer vi ser i Grønland men med repsekt for at Grønland har hjemtaget socialområdet, understregede ministeren i sit svar.

