Tele-Post åbner butik i nordgrønland

Onsdag åbnede Tele-Post en ny og mere moderne butik i Ilulissat.

- Vi er rigtig stolte af at kunne præsentere vores nye butik i Ilulissat, som i højere grad afspejler vores forretning i dag. Fokus flyttes fra postbutik til i højere grad at være en telebutik, siger Postdirektør Per Svendsen i en pressemeddelelse fra teleselskabet.

Læs: Tele-Post vil give mobilkunder højere hastigheder

Det selvstyreejede teleselskab oplyser, at butikken ikke kun er indrettet moderne, men vil også være til gavn for kunderne, da medarbejderne får mulighed for tættere dialog med kunderne.

- Sidste gang butikken i Ilulissat blev indrettet er for 10-15 år siden. I dag forventer kunderne en langt mere teleorienteret service i Tele-Post Centrene, med god og overskuelig vejledning til produkterne, hvor de for eksempel. kan opleve de seneste mobiltelefoner, lyder det fra Per Svendsen.

Læs: Internettet bliver betydeligt hurtigere