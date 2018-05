Tasiilaq: Hovedstadskommune vil politianmelde værtshusejer

Sorlannguaq Petersen Tirsdag, 22. maj 2018 - 10:39

Koncernservice i Kommuneqarfik Sermersooq har den 1. maj modtaget en indberetning fra Lokalstationen i Tasiilaq, Politiet i Sermersooq, vedrørende en række hændelser med brud på alkoholloven på Diskotek og Krostuen i Tasiilaq den 28. og 29. marts 2018.

Det fremgår i dagsordenen for Økonomi og Erhvervs udvalget i dag, tirsdag.

Kommunen: Grov overtrædelse

- Politiet har ikke selv startet en sag om overtrædelse af alkoholloven op. Efter en ekstern juridisk vurdering er det dog Koncernservices opfattelse, at overtrædelsernes karakter er så grove, at der bør foretages sanktionering over for bevillingshaver, samt den daglige leder, den pågældende aften, fremgår det i dagsordenen.

Den 28. marts 2018 foretog politiet patrulje ved beværtningerne Diskotek og Krostuen i Tasiilaq. Politiet rettede henvendelse til den daglige leder, som oplyste, at de havde til hensigt at lukke beværtningen kl. 03.00, fordi dagen var at betragte som en fredag, idet den efterfølgende dag var skærtorsdag.

Almindelig hverdag

Politiet orienterede efterfølgende den daglige leder om, at den pågældende onsdag var at betragte som en helt almindelig hverdag og at beværtningen derfor skulle stoppe udskænkningen kl. 24.00 og senest lukke en time herefter.

- Politiet vejledte samtidigt den daglige leder om, at der ikke måtte foretages ”hård udskænkning” (salg af mange genstande til en person), lige op mod udskænkningsstop. Samme nat, den 29. marts. 2018 kl. 00.10 rettede politiet igen henvendelse til beværtningerne, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

På patruljen konstaterede politiet følgende overtrædelser af alkoholloven:

Beværtningen fortsatte udskænkning efter kl. 24.00, selvom den daglige leder af politiet var blevet indskærpet, at der ikke måtte ske servering efter kl. 24.00.

Der var foretaget ”hård udskænkning” lige før salget burde stoppes. Politiet konstaterede, at der stod mange fyldte ølflasker på bordene.

Beværtningen forsøgte at skjule udskænkning ved at aflåse Krostuen, som var fuld af gæster og med 3 bartendere bag baren.

Beværtningen solgte øl ud af huset. Politiet konstaterede en kvinde i garderoben med overtøj på og seks øl.

Personalet hjalp ikke en svært beruset kvinde, som lå og sov på gulvet i entréen.

- Koncernservice foreslår, at bevillingshaver gives en frist på 30 dage til at fremkomme med en udtalelse vedr. politiets indberetning. Bevillingshaver vil samtidig blive oplyst om, at denne ikke er forpligtet til at udtale sig om underretningen, fremgår det i dagsordenen.

Udvalget beslutter

Udvalg for Økonomi og Erhverv skal beslutte sig for om de vil godkende indstillingen fra Koncernservice om at politianmelde værtshusejeren og den daglige leder i Diskotek og Krostuen.