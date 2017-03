Taknemmelig Tine Pars sagde farvel

- Noget af det jeg er allermest stolt af at have været en del af, er den udvikling der er sket på ph.d.-fronten. Lige siden det første ph.d.-forsvar i 2009 har Ilisimatusarfik givet graden ni gange, og i skrivende stund er 11 ph.d.-studerende indskrevet. Interessen for at tage en forskeruddannelse er stigende, og det er glædeligt for Grønland og for Ilisimatusarfik i særdeleshed, fordi det giver et øget rekrutteringsgrundlag for forsker- og underviserstillingerne, siger Tine Pars i et afskedsbrev på dagen, hvor der samtidig var afskedsreception med mange fremmødte gæster.

Stort frafald et problem

Tine Pars, der siden 2009 har siddet i rektorstolen, erkender, at det er problematisk med det store frafald. Næsten halvdelen af de studerende falder systematisk fra.

Derfor har hun som noget af det sidste som chef på universitetet foreslået sin ledergruppe, at der skal etableres et sprogcenter, som skal understøtte de studerendes sproglige kompetencer og inddrage underviserne i det øgede sproglige fokus.

I tiden som rektor er flere nye uddannelser blevet etableret og flere er på vej, afslører Tine Pars.

- Målet er, at en naturvidenskabelig uddannelse vil kunne etableres fra 2018, og forhåbentlig vil jurauddannelsen i offentlig forvaltning også kunne etableres ret hurtigt. Begge uddannelser er nu under seriøs planlægning, oplyser Tine Pars, der glæder sig til at følge med i udviklingen fra sidelinjen. Hun tiltræder på mandag som departementschef i departementet for sundhed.

At de unge i stigende grad kommer på udlandsophold i studietiden, glæder Tine Pars.

50 på udvekslingsophold

Fra at have haft en håndfuld studerende på udveksling om året, kommer i dag omkring 50 på udlandsophold årligt.

Afløseren til Tine Pars er Suzanne Møller, der bliver rektor på Ilisimatusarfik.