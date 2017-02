Tine Pars om nyt topjob: Tiden var inde

Tine Pars tiltræder stillingen som departementschef den 1. april 2017.

Tine Pars har en mangeårig ledelsesmæssig erfaring som rektor for Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, samt en fagligt relevant baggrund, hvor hun via sin Ph.D. grad har forsket i forholdet mellem sundhed og livsstil i Grønland, oplyses det i en pressemeddelelse fra Naalakkersuisoq.

Naalakkersuisoq for sundhedsområdet Agathe Fontain siger om ansættelsen:

Mange års ledererfaring

- Tine Pars har mange års ledererfaring og har et godt kendskab til væsentlige dele af de områder, som Departementet for Sundhed arbejder med. Jeg glæder mig meget til et godt samarbejde med hende.

Der var otte ansøgere til stillingen, oplyses det i meddelelsen.

Om det nye job siger Tine Pars til Sermitsiaq.AG:

- Jeg har været rigtig glad for mit job på universitetet. Det er fyldt med mange udfordringer, men nu til årsskiftet udløb min tredje tre års ansættelsesperiode. Jeg havde gjort op med mig selv, at jeg behøvede nye udfordringer. Så det var naturligt for mig at søge jobbet i sundhedsdepartementet, fortæller Tine Pars, der blev ansat som rektor i 2009.

Bred ledelsesbaggrund

- Jeg har en bred ledelsesmæssig baggrund, så jeg ser frem til at prøve kræfter med et job i spidsen for et departement, oplyser Tina Pars. At det blev sundhedsdepartementet var mere et spørgsmål om, at jobbet var ledigt, og hun allerede havde besluttet at ville stoppe i rektorjobbet til årsskiftet.

- Om det blev det ene eller andet departement, er ikke så afgørende for mig. Det vigtigste er at få nogle nye udfordringer, hvilket jeg personligt er drevet af, forklarer hun.

Hun forventer, at prorektor Susanne Møller konstitueres som rektor indtil en ny er fundet, hvilket er bestyrelsens opgave.

Tine Pars' karriere

Tine Pars' CV viser en flot karriere, siden hun afsluttede sit speciale på Odense Universitet tilbage i 1992:

Projektansat HR-chef med 1 års kontrakt i KNI A/S, Sisimiut

Selvstændig erhvervsdrivende med firmaet Parare.gl, med produktion af over 50 TV programmer med debat og oplysning, borgerinddragelse, undervisning, facilitering og ledelse af møder og konferencer, projektledelse og undervisning heraf m.m.

Kampagneleder Tulugaq, Grønlands Hjemmestyres landsdækkende kampagne om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer

Kvalitetschef, Nuka A/S

PhD forsvar: Forbruget af traditionelle grønlandske fødevarer i Vestgrønland. SIF ́s Grønlandsskrifter nr. 11. København. Statens Institut for Folkesundhed.

PhD kandidatstipendiat, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Forskningsmedarbejder, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Afdeling for Grønlandsforskning.

Fuldmægtig, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning, afdelingen for forebyggelse og sundhedsfremme.

Forsvar af speciale: En kostundersøgelse – foretaget i to nordvestgrønlandske bygder: Saqqaq og Oqaatsut i 1991. Odense Universitet.

Og tillidsposter har hun også en del af. Herunder opgjort pr. 1. juni 2016: