Hvad synes du om de sorte hår i flaget?

Sorte hår i det danske flag, en lille grønlandsk pige, der strikker Dannebrog og lange lyse lokker, der falder ned over Erfalasorput.

Der er brugt stærke, følelsesladede symboler i de kunstværker, som Forsoningskommissionen netop har offentliggjort for at skabe opmærksomhed om forsoningsprocessen.

De tre nye kunstværkerne er alle lavet af Julie Hardenberg, der tidligere har bidraget med to kunstværker til kommissionens debat-kunst.

- Grønlandske flag med lyst hår og danske flag med sort hår. Hvilke tanker skaber det? spørger kommissionen beskuere af kunstværket og opfordrer alle til at deltage i debatten.

Forsoningskunst eller provokunst?

I forbindelse med forsoningsprocessen har kommissionen indledt et samarbejde med en række kunstnere. Der er bevidst fokuseret på ”Kunstværker, der kan skabe spekulationer, tanker og diskussioner blandt befolkningen”.

Og det er netop mening med valget af kunstværket, hvor sorte hår pibler ud af sammensyningerne på det danske flag, forklarer kommissionen.

- Formålet med billedet er, at det skal skabe forskellige tanker og diskussioner blandt mennesker, noterer kommissionen i forbindelse med offentliggørelse af værket.

Kommissionen har tidligere offentliggjort et Julie Hardenberg-værk af et hæklearbejde, hvor Dannebrog trevles op for at Erfalasorput kan hækles. Værkerner offentliggøres på kommissionens side på facebook, som har 675 følgere.