Forsoning er følsomt emne

Etik (advarsel!), står der i de nye undervisningsplaner om forsoningsprocesser, der først og fremmest er målrettet ungdomsuddannelsen GUX.

- Grønlands forsoningskommission – og debatten om den - kan være et følsomt emne, især for ældre generationer, så læreren skal være opmærksom på, at diskussionerne ikke bliver personlige, men er faglige, lyder advarslen i det nye materiale, der skal sikre, at den opvoksende generation bliver klædt godt på til at forstå forsoningskommissionen arbejde.

Forsoning i 6 fag

Forsoningskommissionen har i samarbejde med undervisere fra gymnasiale uddannelser samt Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke lavet undervisningsplaner til fagene grønlandsk, dansk, engelsk, kulturfag, samfundsfag og historie.

- Det har været vigtigt for os at inddrage uddannelsesinstitutioner i vores kommissionsarbejde. På denne måde kan vi inddrage den yngre generation i interne og globale forsoningsprocesser, så de også kan få et større kendskab til historiske forhold, begivenheder og deres indvirkning på samtidens forhold, siger næstformanden for Forsoningskommissionen, Dorthe Katrine Olsen, i en orientering til pressen.

Formålet med undervisningen er, at eleverne skal tilegne sig viden, der blandt andet gør dem i stand til at forstå de udfordringer, som forsoningskommissionen arbejder med.

- Om end dette forløb i sig selv ikke har funktion af at være forsonende, er målet, at det skal kunne stille eleverne bedre ift. emnet forsoning, fremgår det af vejledningen til lærerne.

For eksempel skal eleverne i faget dansk lære om “Forsoning med sig selv og egen baggrund, forsoning med egen historie, forsoning grupperne i mellem i det grønlandske samfund og forsoning generationerne i mellem”.

Skal læse Hitlers Mein Kampf

For at opnå forståelse for forsoningsarbejdet skal eleverne læse og diskutere en række tekster herunder en tale af den tidligere formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærgaard, et uddrag af Adolf Hitlers Mein Kampf og en kronik af Niels Peter Agger; “Undskyld Grønland”.

I samfundsfag skal eleverne tilegne sig viden, der gør dem i stand til at have en mening om fremtiden, fremgår det af vejledningen til faget.

Afvikles kolonistatus?

Blandt andet “er det vigtigt at få eleverne til at vurdere, om der rent faktisk sker en afvikling af kolonistatus om end afkolonisering”.

- Det er vigtigt at forstå … folks følelse af at blive kørt over af et system, hvor den enkelte, gav sig udslag i apati og mindreværd. Den førte politik, hvor folk blev direkte og indirekte diskrimineret, har stadig også en indvirkning på dagens grønlandske samfund, står der i vejledningen til læreren.

Ifølge orienteringen har underviserne allerede taget godt imod de nye undervisningsplaner.

- Det er rigtigt godt, når de emner vi arbejder med f.eks. fra andre lande nu kan sættes i relation til processer, der foregår i Grønland, eller det der berører Grønlands historie, citeres underviser på engelsk i GUX Sisimiut, Louise Kyhl, for at sige.