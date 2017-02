Succes med fjernundervisning

På 4. semester har de studerende, der læser til sygeplejerske et fag, der hedder anatomi og fysiologi.

Siden efteråret 2015 har faget foregået via et onlinekonference-system, hvor de studerende sidder i Nuuk, mens underviseren befinder sig i Danmark. Årsagen er, at man har haft svært ved at rekruttere arbejdskraft til et længere forløb.

I stedet for at forkorte forløbet valgte man at benytte e-læring og sprede undervisningen ud over en længere periode. Det har virket. Trods den fysiske afstand mellem underviser og studerende har gennemførelsesprocenten på faget været høj.

Læs: Svært at få job i Grønland

– Alle bestod i 2016. Der er eksamener lige nu for 2017, men det tegner godt. De studerende har generelt evalueret forløbet pænt. Det er klart, at de hellere ville have haft en underviser i lokalet. Vi ændrer løbende ved strukturen, så det passer de studerende bedst, fortæller Nabil Karas, der har været underviser på faget.

Læs hele historien i Sermitsiaq's uddannelsestema, som du kan læse kvit og frit ved at trykke her