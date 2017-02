Svært at få job i Grønland

Anna Kleist bliver til sommer færdig som kandidat i sygepleje fra Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup.

Det betyder, at hun har taget en overbygning på to år til sin sygeplejeuddannelse fra Nuuk, der gør hendes uddannelsesbaggrund mere teoretisk og rettet mod at udvikle sygeplejen for eksempel på et sygehus.

Anna Kleist læser lige nu i Danmark, men vil rigtig gerne tilbage til Grønland og arbejde, når eksamen er i hus. Men hun oplever modstand fra det grønlandske arbejdsmarked.

Begrænsede muligheder

- Jeg oplever desværre, at muligheden for et job i Grønland er begrænset. Der er stor fokus på, hvor vigtigt det er, at vi studerende kommer tilbage til Grønland efter endt uddannelse, men når vi søger stillinger, kommer vi ikke i betragtning, fortæller Anna Kleist.

For nyligt fik hun afslag på en stilling som sygeplejerske, fordi man krævede en person med mere klinisk erfaring.

- Jeg har 3 et halvtårs erfaring som sygeplejerske, og det kan gøre mig frustreret at blive afvist på grund af manglende erfaring, siger hun.

Hun er derimod blevet tilbudt en projekt-stilling på Rigshospitalet i København, og det takker hun ja til, med mindre det lykkedes hende at finde job i Grønland.

