'Stop med at danne nye partier - det er dagdrømmeri'

Vittus Qujaukitsoq er ved at danne nyt parti, mens Michael Rosing også er på vej til at danne et liberalistisk parti.

Men Grønland har ikke behov for flere partier, mener den unge politiker, Bentiaraq Ottosen (A).

- Det er som om, politikerne vil hellere skabe forvirring i samfundet, hvilket gør det svært for at få flere til at komme ind i politik. Det vil være dyrt for samfundet, hvis det fortsætter sådan, skriver han i en pressemeddelelse.

Læserne: Der er plads til nye partier

Han mener, at det skal være slut med dagdrømmerier i den politiske scene.

- Dagdrømmerierne vil ikke få landet til selvstændighed. Nu giver det mere respekt til dem, der vil etablere nye partier, hvor man sætter sig selv i centrum, ofte med følelser indblandet, end at have målsætninger, der vil gavne samfundet, kritiserer han.

Bentiaraq Ottosen sætter spørgsmålstegn ved, om nye partier vil overhovedet gavne samfundet.

Afstemning: Er der brug for nye partier?

- Vil politikerne arbejde for samfundet eller vil de kun arbejde for sig selv?, spørger han.

Og han har en klar opfordring til befolkningen:

- Nu må I tænke jer om, for I er dem, der bestemmer i demokratiets navn. I vil frem med jeres værdier. I ved godt, at politikerne må tjene andre og ikke må se sig selv som at være bedre end andre, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.