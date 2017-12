Læserne: Der er plads til nye partier

Det er plads til de to nye i den politiske klasse. Det mener et flertal af de læser, der har deltaget i en afstemning på Sermitsiaq.AG.

Klokken 9.20 har 1062 personer deltaget i afstemningen, og af dem mener et lille flertal på 47,3 procent, at der er brug for et eller begge de nye partier for at repræsentere alle synspunkter i befolkningen. 45,8 procent mener ikke at der er brug for nye partier.

Det er vigtigt at understrege, at en sådan afstemning ikke er nogen meningsmåling, men højst en strømpil.

Ganske bemærkelsesværdigt er det, at en forholdsvis stor andel vil give begge de to meget forskelligtartede partier en chance. 18,9 procent mener nemlig at både Vittus Qujaukitsoqs parti, Nunatta Qitornai og Michael Rosings kommende parti har en berettigelse.

Da de to partier tegner til at blive omtrent så modsatrettet på næsten alle punkter som tænkes kan, er der således ikke nødvendigvis tale om en opbakning til den ene eller den andens politik. Men en del læser mener altså, at de skal have muligheden for at præsentere deres politik for vælgerne.

22,8 procent mener at der kun er behov for Michael Rosings parti. 5,6 procent mener, at det kun er Nunatta Qitornai, der er behov for.

Derudover kunne 7 procent tænke sig et helt andet parti.

I sidste ende bliver det naturligvis vælgerne, der afgør om de to nye får de omkring 3 procent af stemmerne eller mere, der er nødvendige for at tage plads i Inatsisartut-salen.