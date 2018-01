Vigtig statistik kommer til foråret

Grønlands Statistik har i flere år arbejdet med at få en vigtig økonomisk indikator for Grønlands økonomi på plads.

Udsat

Håbet om at kunne præsentere betalingsbalance-tal i 2017 er droppet. I stedet bliver det formentlig i foråret 2018, at landet kan få sin første betalingsbalance.

- Det går positivt fremad med arbejdet med en betalingsbalance for Grønland. Desværre når vi ikke som håbet at udsende noget medio november, oplyser bestyrelsesformanden Vøgg Løwe Nielsen, Grønlands Statistik, til Sermitsiaq.AG.

Personale på plads

Statistikkontoret har været udfordret på personalesiden, hvilket også har medført, at Nationalregnskabet for 2016 er forsinket og først udkommer medio december. Tre nye medarbejdere er imidlertid blevet ansat, hvilket vil give statistik-kontoret mere fremdrift.

- Det er de samme eksperter, der arbejder med betalingsbalance-statistikken og nationalregnskabet. Vi har prioriteret nationalregnskabet højest på bekostning af den nye statistik, forklarer Vøgg Løwe Nielsen.

Det er en kompliceret opgave at skulle kunne levere betalingsbalancetal, og eksperter fra ind- og udland tages i ed inden betalingsbalance-statistikken bliver udgivet.

Eksperter fra ind- og udland

- Vi har haft betalingsbalance-modellen under lup hos tekniske eksperter, og vi er i gang med at foretage nogle korrektioner. Derefter skal den igen ud til et hold eksperters vurdering, forklarer bestyrelsesformanden om den vanskelige proces.

Det er altafgørende, at økonomer, politikere og borgere kan stole på de tal, som Grønlands Statistik udsender, da de er med til at danne grundlag for meget vigtige økonomiske beslutninger – nationalt som for private.